Ve středu odstartoval v několika pražských halách prestižní Prague Games, jeden z největších florbalových turnajů mládežnického charakteru v Evropě, navíc se silnou mezinárodní konkurencí. Klatovsko v hlavním městě reprezentují dvě kategorie ze Sport Clubu Klatovy a také jedno družstvo z nedávno vzniklého klubu FBC Otavské Vydry (TJ Sokol Sušice).

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

První zápasy se ale Klatovanům ani Otavským vydrám nepovedly. Všechny tři výběry odehrály celkem šest zápasů, ve kterých nedokázaly vstřelit ani jednu branku. Nutno však dodat, že Klatovy i Otavské Vydry se utkaly se silnými českými týmy, ale i družstvy z florbalových velmocí Švédska a Švýcarska.

Prague Games 2023 - středeční výsledky okresních zástupců

- Sport Club Klatovy B15 (skupina G): Sport Club Klatovy - Zug United B15 blue (Švýcarsko) 0:14, Paskov Saurians - Sport Club Klatovy 5:0.

- FBC Otavské Vydry B14 (skupina H): FBC Otavské Vydry - Zug United B14 white (Švýcarsko) 0:11, Black Angels - FBC Otavské Vydry 9:0.

- Sport Club Klatovy G14 (skupina A): Sport Club Klatovy - Nynäshamns IBK (Švédsko) 0:5, Sport Club Klatovy - Florbal Chodov 0:8.



Legenda jednotlivých věkových kategorií:

B14 - chapci do 14 let, B15 - chlapci do 15 let, G14 - dívky do 14 let.

Klatovští fotbalisté začnou dvakrát doma, ještě předtím je čeká MOL Cup. S kým?