Juniorům vystavili stopku až pozdější mistři

/FOTO, VIDEO/ Umístit se v nabité československé konkurenci mezi šestnácti nejlepšími týmy? Právě to se povedlo juniorům florbalového oddílu Sport Club Klatovy na prestižním turnaji Prague Games 2020. Cestu za nejcennějším kovem západočeskému výběru uzavřeli až v osmifinále florbalisté FBŠ Bohemians Praha, kteří nakonec turnaj v kategorii chlapců do 18 let vyhráli.

PG 2020 - B18: Sport Club Klatovy (bíločervené dresy) - PSN Tatran Střešovice (černí). | Foto: Deník / Martin Mangl

„Po rozlosování turnaje jsem měl trošku strach. Kvůli dlouhé pauze zapříčiněné pandemií a také kvůli tomu, že některé týmy jsou kvalitativně trošku jinde. Kluky ale musím za celý turnaj pochválit, od začátku až do konce ho vzali zodpovědně. Je třeba vzít si ponaučení z chyb a uchovat si skvělé herní i týmové zážitky,“ hodnotil počínání Klatov jeden z trenérů oddílu Jiří Klouda, který juniorku na turnaji vedl jako hlavní kouč. Zdroj: Martin Mangl VÝSLEDKY KLATOV B18



Základní skupina: Klatovy – FBŠ Hattrick Brno 2:3 (1:1, branky Klatov: Holý, Hrubý), PSN Tatran Střešovice – Klatovy 9:2 (3:1, branky Klatov: Jiřík, Vítovec), Klatovy – PSKC Okříšky 4:1 (2:0, branky Klatov: Sloup, Moller, Hrubý, Turek), předkolo play-off: Klatovy – Sagan Tosu 6:0 (2:0, Hrubý 2, Jiřík 2, Holý, Švára), osmifinále play-off: FBŠ Bohemians Praha – Klatovy 9:2 (6:1, branky Klatov: Švára, Hrubý).

