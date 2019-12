Klatovská děvčata se pod vedením Jana Hořkého v hlavním městě utkala s Táborem a Plamenem Chodov.

Západočešky v probíhajícím ročníku ztratily pouze dva body za remízu s Královskými Vinohrady, a tak v obou duelech byly jednoznačnými favoritkami. Pošumavské družstvo v Praze papírové předpoklady naplnilo do posledního puntíku. Domů odjelo s plným bodovým ziskem, který znamenal upevnění pozice na prvním místě tabulky a více než dobrou výchozí pozici do dalších bojů, které odstartují v polovině ledna.

V prvním utkání Klatovy přehrály 1. FBK Tábor 5:1 a ve druhém deklasovaly Chodov vysoko 11:0. Nejproduktivnější klatovskou hráčkou víkendu byly Andrea Žižková s Eliškou Mídovou. Obě ve dvou duelech zaznamenaly hned pět kanadských bodů.

„V souboji proti poslednímu Táboru jsme do utkání vstoupili trošku laxně. Sice jsme často drželi míček, ale nic z toho nebylo. Soupeřky se naopak z jednoho brejku dostaly do nečekaného vedení. Do konce první třetiny jsme však výsledek třemi góly otočili. Ve zbývajících dvou třetinách jsme přidali další dvě branky a zaslouženě zvítězili 5:1. Tábor nám ale rozhodně nedal nic zadarmo. Výborně bránil, zahušťoval střed hřiště a patřičně bojoval. Černou kaňkou je zranění Aničky Rubášové, autorky dvou našich branek,“ zhodnotil zápas s jihočeským protivníkem trenér Klatov Jan Hořký.

A druhé utkání? Přineslo naprosto jednoznačnou podívanou. Chodov od Klatov schytal 11 branek. „Na Chodov jsme vlétli a první i druhou třetinu kontrolovaně vyhráli shodně 3:0. Ve třetí části hry jsme byli po dalším zranění, tentokrát Valerie Mídové, nuceni zápas dohrát pouze v deseti lidech. I přesto jsme však dál s chutí útočili, kombinovali a stříleli. A nakonec z toho bylo vítězství 11:0. V obou zápasech výborně zachytaly brankářky Denisa Guziová i Pavlína Jiříčková,“ pochvaloval si trenér Klatovanek.

Západočešky tak stráví Vánoce (stejně jako dorostenky Sport Clubu) na prvním místě tabulky. „Holky musím tradičně pochválit, obzvlášť za výkon ve druhém zápase s Chodovem. Plusem je hodně nastřílených branek, kombinační hra i výkon v defenzivě. Minusem je zranění dvou hráček, kterým na dálku přeji brzké uzdravení,“ dodal Jan Hořký, kouč florbalistek.

1. FBK Tábor – Sport Club Klatovy 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Bárová (Dvořáková) – 8. Šafandová (Lorencová), 11. Rubášová (Maňasová), 14. Rubášová (Maňasová), 24. Žižková (E. Mídová), 44. V. Mídová (Marková). Rozhodčí: Dragoun, Unger.

Sport Club Klatovy – TJ Plamen Chodov 11:0 (3:0, 3:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 6. Žižková (V. Mídová), 7. Žižková (E. Mídová), 15. E. Mídová (V. Mídová), 18. E. Mídová (Marková), 24. Lorencová (Šafandová), 30. Maňasová (Žižková), 38. Žižková (E. Mídová), 40. Maňasová (Hořejší), 43. Šafandová (Šteflová), 45. Šafandová (Hořejší), 45. Voráčková (Marková). Rozhodčí: Hrubý, Kišari.