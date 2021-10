Klatované v ní podlehli béčku Slavie Plzeň 4:10, a pak i domácímu výběru FBC Rokycany (4:8). „V prvním zápase proti Slavii jsme začali špatně a po první třetině jsme prohrávali už 1:5. Jako klíčový moment zápasu považuji náš neproměněný nájezd ve druhé třetině. Kdybychom jej proměnili, snížili bychom na rozdíl dvou branek a dalo by se s tím ještě něco dělat,“ posteskl si klatovský florbalista Tomáš Joachimsthaler. „I když jsme druhý zápas proti prvním Rokycanům prohráli, byl jsem spokojený. Do příštích kol ale určitě musíme zlepšit koncovku,“ má jasno mladý florbalista.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.