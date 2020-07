Na Prague Games jsme již jako tradičně vyrazili se skupinou čtyř týmů. Letos v zastoupení G14, G18, B15 a B18. Turnaj to byl ojedinělý, jelikož z důvodu pandemie COVID-19 se až do poslední chvíle nevědělo, zda a za jakých podmínek se na turnaj pojede (organizátor posouval termín pro registraci a tak dále). Nicméně se letos z největšího mládežnického turnaje stal turnaj československý, protože zahraniční týmy se bohužel nemohly zúčastnit. Start byl povolen pouze slovenským týmům, kterých bylo sedm napříč všemi věkovými kategoriemi.

Naše stříbrné dívky (G14) prolétly základní skupinou bez jediné porážky a se skóre 10:3 se výrazně hlásily o výraznější úspěch, který zpečetily výhrou v semifinále proti Black Angels 4:1 a turnaj zakončily až prvním finále v historii existence oddílu, ve kterém bohužel nestačily na Fat Pipe Florbal Chodov a berou druhé místo, které je i tak obrovským úspěchem.

První herní den byl z pohledu kategorií rozdílný. Můj tým B15 (chlapci do 15 let), který jsem trénoval, se na turnaji pomalu rozkoukával a zjišťoval své psychické i fyzické limity, jelikož jsem měl v týmu převážně mladší hráče. Druhý hrací den rozdílné výsledky nepřinesl, nicméně již byl lepší v komunikaci s kluky a začali jsme se trochu více soustředit na florbal než na dění na střídačce a na hrozivě vypadající skóre. Nejvíce se mi líbil zápas proti Tatranu Střešovice RED a poté zápas v šestnáctifinále proti Chebu. Na výsledek jsme nehráli, proto hodnotím turnaj jedině pozitivně.

Naše nejstarší kategorie dívek (G18) měla první den na víc než na jeden bod, prvního soupeře SKV (TJ Sokol Královské Vinohrady) znala z ligové soutěže, v zápase byly herně lepší, ale chyběla lepší koncovka, proto se musely spokojit s bodem za remízu 2:2. V zápase s Jihlavou (2:3) pak rozhodly zbytečné chyby. Druhý hrací den přinesl převážně nové zkušenosti proti mistrovi ze střešovického Tatranu.

Zápas s Chodovem byl o něco lepší utkání s Tatranem, holky dlouho sahaly po úspěchu, nicméně rozhodly zkušenosti domácího celku. V posledním zápase pla- off proti akademii Mladé Boleslavi šly holky s pokorou a respektem, srazily je hloupé chyby, ale byl to zápas, ve kterém mohly jen překvapit, jelikož tým Mladé Boleslavi letos v ženách postoupil do extraligy a věřím ze většina holek od nich bude letos v extralize pravidelně nastupovat. Kdyby se to lépe sešlo dalo se i vyhrát, což před zápasem asi nikdo nečekal…

Posledním klatovským účastníkem Prague Games byl tým juniorů (B18), kteří byli doplněni dvěma dorostenci – oba však byli nedílnou součástí týmu. Kluci měli těžkou skupinu, ve které nestačili na Tatran Střešovice (který se později dostal až do semifinále) a na Hattrick Brno. Oba týmy jsou stálými účastníky KB ligy juniorů. Druhý den nicméně porazili PSKC Okříšky (kraj Vysočina) a do play off tak šli ze třetího místa. V odpoledních hodinách poté porazili jednoznačně Sagan Tosu 6:0 a postoupili tak do osmifinále turnaje, ve kterém je čekal pozdější vítěz Prague Games a již známý soupeř FBŠ Bohemians, proti kterému hráli loňský rok v play-off 1. ligy dorostu.

Pro nás jako pro klub bylo období před Prague Games organizačně výrazně hektické, odhlašovali se nám hráči z důvodu pandemie COVID-19, nebo z důvodu již domluvené dovolené, jelikož nedoufali v odehrání turnaje. Jsme rádi, že nakonec všechno klaplo - na hřišti i mimo něj. Třešničkou na dortu je pro nás obrovský úspěch kategorie G14, která se dostala až do finálového zápasu, ve kterém to Chodovu nedala jen tak zadarmo a odvezla si stříbrné medaile. Fanouškům a hráčům děkujeme za podporu holek (i kluků) přímo na hřišti, kde jsme byli občas slyšet i více než domácí tým. Zejména pro stříbrná děvčata to určitě bude zážitek na celý život.