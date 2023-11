/FOTOGALERIE/ Kromě dorostenců šly o víkendu do akce další dvě kategorie oddílu ze Sušice FbC Otavské Vydry. Mladší žáci, ale i florbalisté z přípravky bojovali ve svých soutěžích v rámci dalšího sezonního turnaje. Oba týmy jely do Plzně, kde měly za cíl především sbírat zkušenosti.

Otavské Vydry (mladší žáci a přípravka) na turnajích v Plzni. | Foto: FbC Otavské Vydry

Přípravka, která je jako úplně nový tým zatím pravidelně dohlašována do soutěže jako tzv. Open tým, vyrazila sbírat zkušenosti do plzeňské haly na déčku (Area D). O výsledky této kategorie (jako skoro všech mládežnických výběrů) nešlo. „Pět kluků a dvě slečny opět sbírali zkušenosti. Cílem bylo užít si dopoledne, zablbnout si a jet domů s dobrou náladou. Přeci jen: všechny děti jsou nové a florbal hrají teprve od září či října. Mile mě překvapila snaha dětí. Jejich radost a chuť sportovat byla až nakažlivá. Samík v bráně navíc předvedl několik pěkných zákroků a my víme, na čem pracovat," uvedl trenér Jan Hořký.

Také v Plzni, jen s tím rozdílem, že v hale Lokomotiva na Slovanech, bojovali mladší žáci, kteří změřili síly s Rokycany, plzeňskou Slávií, Gorilami a FbC Plzeň. „Kluci v prvním zápase opět spíše spali, bohužel. Ve zbývajících utkáních už ale bojovali úplně jinak, ale mrzí nás, že jsme v poslední zápas vinou nepochopitelného kolapsu ztratili. Herně jsme se posouvali a poslední utkání bylo zdaleka nejvíce povedené. Jdeme postupně nahoru a to nás těší, přeci jen… je to pořád hlavně o sbírání zkušeností. Klukům a rodičům díky," řekli trenéři mladších žáků FbC Otavské Vydry Josef Mrzena a Tomáš Kopelent.

