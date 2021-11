Vladimíre, prozraďte čtenářům Deníku na začátek našeho rozhovoru, jak se vlastně urodil váš přesun do města pod Černou věží?

To, že nebudu chtít pokračovat v mužích ve Slavii, jsem začal cítit už od doby, kdy mě chytlo pískání florbalových zápasů a kloubit to s hraním je prostě náročné. S klatovskými kluky se znám ze vzájemných zápasů, anebo že byli mými spoluhráči. Chtěl jsem ale poznat nový tým, hrát po těch letech v Plzni jinde. A nejvíce mě to táhlo právě do Klatov.

Vladimír Buzický.Zdroj: archiv Vladimíra Buzického

Jak se vám v klatovském klubu zatím líbí?

Byl jsem na pár trénincích a je to tu takové, jaké jsem chtěl a představoval si. Je tu příjemná atmosféra a kluci jsou fakt super.

Na soutěžní premiéru ale ještě stále čekáte…

Ano, zatím jsem bohužel neodehrál žádný zápas. Těšil jsem se na premiéru v Chebu, ale bohužel jsem tam nehrál, protože jsem se večer před turnajem zranil, a to čistě svojí chybou, takže za to se klukům omlouvám. Ale máme šest bodů, to je paráda.

Jak dlouho se už vlastně věnujete florbalu?

Florbal jsem začal hrát ve školním kroužku ve druhé třídě. Z kroužku se o rok později přecházelo do klubu a jestli si dobře vzpomínám, tak v tu dobu ještě VŠ Slavia Plzeň zakládala družstva přípravky a elévů. Tato sezona je už moje dvanáctá.

Vladimír Buzický.Zdroj: archiv Vladimíra BuzickéhoHrál jste předtím ještě někde jinde než ve Slavii?

Ne, do Klatov to byl můj první přestup. Veškeré mládežnické kategorie jsem si prošel ve FBŠ Slavia Plzeň. Měl jsem to štěstí, že jsme měli v týmu skvělou partu, která se vytvořila už v mladších žácích a udržela se až do juniorského věku. Mělo to své velké kouzlo. A za to patří poděkování také trenérům, pod kterými jsem vyrůstal. Odehráli jsme spoustu vyrovnaných zápasů s nejlepšími týmy v Česku. Je škoda, že juniorskou kategorii dost poznamenala pandemie koronaviru a zahráli jsme si spíše na počítači.

Jaký je váš doposud největší florbalový úspěch nebo zážitek v roli hráče?

Určitě musím zmínit první místo na Nisa Open v kategorii BU17 (chlapci do 17 let) s týmem IBK Plecky, který jsme si vytvořili na podobné typy turnajů. Jako další bych určitě zmínil druhé místo se Slavií Plzeň na Hummel Open Game v roce 2020. A nejlepší zážitky mám z utkání se Spartou v dorostu. Byl to tehdy domácí dvojzápas. Bohužel jsme soupeře nakonec nezdolali, ale opravdu jsem si tento souboj užil a rád na něj vzpomínám.

V úvodu jste zmínil také pískání. Jak jste se dostal k roli florbalového arbitra?

Je tomu tak. K pískání jsem se dostal díky svému trenérovi v plzeňské Slavii. Začal jsem hned v patnácti letech. Snažil jsem se pískat co nejvíc, kloubit to se zápasy. A postupem času jsem zjistil, že mě to opravdu baví, ač je to často náročné na psychiku. Je to však činnost, při které se naučíte komunikovat, vnímat emoce, práci s dětmi i dospělými. Rozhodčích je obecně ve všech sportech málo a to vytváří skvělé příležitosti se zlepšovat.

Jaký je váš největší zážitek spojený právě s prací rozhodčího florbalu?

Asi z Olympiády dětí a mládeže 2019 v Liberci, kam jsme se navíc dostali docela náhodou. Byla to skvělá akce s výbornou atmosférou.

Bleskový výslech

Oblíbené číslo: je to dvacítka, kterou nosím také na dresu. Toto číslo mi několikrát přineslo štěstí v životě a já věřím, že je to moje šťastné číslo. Oblíbené jídlo: obecně miluji českou kuchyni a ze všeho nejraději mám asi svíčkovou s houskovým knedlíkem. A nejlépe od babičky (úsměv). Oblíbené pití: voda a pivo. Oblíbený klub: žádný. Motto: mé životní motto reprezentuje citát, podle kterého se snažím žít: „Žij přítomností, sni o budoucnosti, uč se minulostí.“