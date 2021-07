Už ve středu vás po roce čeká další ročník Prague Games, na kterém jste vloni s klatovským týmem pod vedením trenéra Radka Mašáta získala stříbrnou medaili. Jak se na letošní florbalové bitvy těšíte?

Je to můj nejoblíbenější turnaj a vždy se na něj těším už hrozně moc dlouho dopředu. A letos to platí dvojnásob. Covid nám všem totiž pokazil celou sezonu a příliš florbalové radosti nám nezbylo. Jsem ráda, že můžeme na Prague Games odjet a věřím, že si jej všichni společně užijeme a předvedeme v zápasech pěkné výkony.

Jak vůbec vzpomínáte na loňský úspěšný ročník?

Na loňský zisk stříbrných medailí vzpomínám s velikou radostí a mnoha emocemi, a to vždy, když se na naše finálové utkání s Chodovem podívám. Byl to zatím můj největší florbalový úspěch, takže na něj mám mnoho úžasných vzpomínek.

Na letošním turnaji se primárně představíte v barvách výběru do osmnácti let, takže se můžete těšit minimálně na souboje s Black Angels, Jihlavou a Olomoucí. Na kterého soupeře se v základní skupině nejvíce těšíte a co vlastně očekáváte?

Myslím, že naše základní skupina je velice slušná. Už jsem hrála proti Black Angels a Spartě, ale proti Jihlavě jsem ještě tu čest neměla. Těším se na každého soupeře, ale kdybych měla vybrat opravdu jen jednoho z nich, tak zvolím nejspíš Black Angels, protože je to kvalitní tým, a zápasy, které jsem proti nim v minulosti odehrála, byly vždy velmi vyrovnané.

Jaké jsou vaše osobní, ale i týmové cíle na turnaji?

Stejné jako vždycky – chci vyhrát. Ale hlavně si chci s holkami turnaj pořádně užít a ukázat, že v Klatovech florbal hrát také umíme. Chceme zúročit především všechny věci, které děláme na trénincích, a chceme se prezentovat pěknou hrou.

Nebojíte se toho, že v kategorii do 18 let proti vám budou nastupovat o dva roky starší a zkušenější hráčky?

Toho se rozhodně nebojím. Jsem už zvyklá i z našich tréninků. A myslím si , že mám na to, abych turnaj odehrála se staršími.