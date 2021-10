Ve velice okleštěné sestavě odcestovaly florbalistky klatovského Sport Clubu k úvodnímu hracímu kolu nového ročníku 1. ligy dorostenek Plzeňského a Karlovarského kraje, které hostila útulná sportovní hala na Chodově. Sedmička statečných dívek pod vedením trenéra Jiřího Kloudy ale zvládla zápasy s družstvem Rokycan a plzeňskou Slavií na výbornou.

Archivní fotogalerie klatovských florbalistek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Rokycany klatovská děvčata porazila jednoznačně 7:0, s FBŠ Slavia Plzeň se body po remíze 6:6 dělily. „Věděli jsme týden, že do Chodova pojedeme v počtu šesti hráček do pole a jedné brankářky. Nebudu popírat, že jsem z toho nebyl nervózní, holky to samozřejmě řešily taky. I přes to riziko, že se během zápasů může něco stát a nebudeme moci střídat, jsem věděl a holky tím ujistil, že patří mezi nejlepší hráčky v lize, co se týče technických dovedností a fyzické kondice. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale rozhodně jsme na oba úvodní duely nejeli s cílem utkání nějak dohrát,“ řekl na úvod hodnocení mladý trenér klatovského výběru Jiří Klouda.