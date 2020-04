Trénovala s juniorským mistrem světa Jonášem Kreysou a stala se nejlepší hráčkou mezinárodního utkání starších žákyň proti Slovensku. To zatím ve svých letos patnácti letech považuje za své největší dosavadní florbalové úspěchy. Ale pevně věří, že ještě spousta dalších a zásadnějších na ni ve sportu s plastovou ´hokejkou´ a děrovaným míčkem čeká.

Šárka Ježdíková byla letos na roztrhání. | Foto: Deník / Martin Mangl

BOJOVALA NA NĚKOLIKA FRONTÁCH

A proč by to jednou nemohla ze stejného mateřského klubu Go-Go Horšovský Týn dotáhnout tak daleko jako Jonáš? Schopnosti, zarputilost a cílevědomost na to Šárka Ježdíková rozhodně má. Mladá talentovaná hráčka je čím dál více na roztrhání.