Nově vzniklý tým žen florbalového oddílu Sport Club Klatovy si odbyl soutěžní premiéru. Družina trenéra Jana Hořkého odcestovala do Mladé Boleslavi, kde ji čekaly čtyři zápasy v rámci úvodního kola Poháru Českého florbalu.

Společný snímek klatovských žen po prvním kole Poháru Českého florbalu v Mladé Boleslavi. | Foto: Sport Club Klatovy

Západočešky sice ani jednou na dílčím turnaji nevyhrály ani nebodovaly, přesto byl trenér Hořký spokojený. „Holky za své historicky první vystoupení rozhodně zaslouží pochvalu. Ukázaly totiž přesně to, co chceme, aby hráčky z města pod Černou věží zdobilo. A to je bojovnost, nasazení a vůle. V týmu navíc panovala přátelská atmosféra a bylo vidět, že holky mají chuť společně něco dokázat. Myslím si, že si hráčky sedly až překvapivě dobře. Ve výborném světle se navíc ukázaly mladé juniorky, což je jistě také velký příslib do budoucna,“ těšilo trenéra klatovského výběru.