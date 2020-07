/FOTO, VIDEO/ Svěřenkyně trenéra Radka Mašáta prohrály na florbalovém turnaji Prague Games jen ve finále s Chodovem. Tereza Mašátová se stala nejlepší hráčkou turnaje v kategorii dívek do 14 let.

PG 2020 - B14: FAT PIPE Florbal Chodov - Sport Club Klatovy - finále v UNYP aréně (8:5). | Foto: Deník / Martin Mangl

Pohádka, fantazie. Florbalistky klatovského Sport Clubu do čtrnácti let získaly na turnaji Prague Games nečekané, ale naprosto zasloužené stříbrné medaile, když se probily až do finále, ve kterém nestačily na favorizovaný FAT PIPE Florbal Chodov 5:8.