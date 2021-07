Holky celý turnaj odmakaly a fungovaly jako tým, těšilo trenéra Jana Hořkého

V loňském roce vyslal klatovský oddíl na Prague Games, jeden z největších florbalových turnajů mládeže v Evropě, hned několik kategorií. Letos však byla v hlavním městě účast z Pošumaví přece jen o poznání skromnější. Klatovy na turnaji totiž reprezentovaly „pouze“ dívčí výběry do šestnácti a osmnácti let.

Florbalistky Sport Clubu Klatovy do 18 let. | Foto: Prague Games official

Tým pod vedením šéftrenéra ženské složky oddílu Jana Hořkého a jeho parťáka Tomáše Mádra odcestoval do Prahy s hlavním cílem utužit kolektiv a náležitě se sehrát pro nadcházející ročník. „I proto jsme moc nemíchali se sestavou a snažili se, aby spolu holky hrály celý turnaj," vysvětlil Jan Hořký. Zdroj: Prague Games official O výsledky mu tedy vůbec nešlo. Hlavní cíle, které si trenérský štáb a vlastně i celý klub vytyčili, byly splněny do posledního puntíku. „Náš tým na turnaji v Praze tvořily hráčky z několika oddílů. I vzhledem k tomuto faktu musím před děvčaty smeknout. Jsem moc rád, že se tým mladých hráček, který se v podstatě neznal, dokázal v průběhu turnaje stmelit a jít si za společným cílem," těšilo kouče Jan Hořkého. Zdroj: Prague Games official „Musím také jako trenér děvčata pochválit. Holky celý turnaj odmakaly, fungovaly jako tým a rostly každým zápasem. Za sebe jsem hrozně rád, že jsem s tímto týmem mohl strávit povedený turnaj a holkám za něj moc děkuji," doplnil stále mladý, ale už velice zkušený kouč.