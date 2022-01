Ačkoliv do sousedního kraje pošumavské družstvo cestovalo ve značně pohublé sestavě, domů se vracelo se čtrnácti nastřílenými góly, ale především pak s plným bodovým ziskem. „První zápas proti domácím děvčatům z Chodova se zpočátku odehrával v naší režii a brzy jsme si vytvořili náskok 3:1. Ve druhé třetině se nám ovšem zranila útočnice Barbora Kováříková a od té doby jsme hráli v pěti hráčkách v poli bez možnosti střídání. I přesto jsme ale zápas zvládli a dotáhli jej do vítězného konce,“ liboval si jeden z trenérů klatovských děvčat Jiří Klouda po výhře nad Chodovem v poměru 4:2. „Holky zaslouží velkou pochvalu za to, že to statečně zvládly,“ doplnil druhý kouč Radek Mašát.