/FOTOGALERIE, OHLASY/ Sobotní program florbalové divize B nabídl mimo jiné atraktivní krajské derby mezi nováčkem z Klatov a favorizovaným týmem FBŠ ATT Gorily Plzeň. Domácí chtěli navázat na úspěšnou sérii tří předchozích vítězných utkání, ale proti jednomu z aspirantů na postup do vyšší soutěže neměli ve svojí hale sebemenší šanci. Plzeňští florbalisté o svém vysokém vítězství 11:4 rozhodli už v první třetině, kterou ovládli poměrem 6:2.

Florbalová divize, skupina B, 9. kolo: Sport Club Klatovy (na snímku florbalisté v černých dresech) - FBŠ ATT Gorily Plzeň 4:11. | Foto: Jindřich Schovanec

„Výsledek zápasu neodpovídá jeho průběhu. Srazila nás vyloučení na konci první třetiny a proti tak kvalitnímu soupeři se pak těžko vrací zpátky do zápasu. Pro nás je to navzdory porážce odrazový můstek plný pozitiv směrem do budoucnosti," řekl po utkání trenér klatovských florbalistů Martin Klán, jehož družina po víkendu klesla na devátou příčku. To Gorily si po výhře ve městě karafiátů upevnily třetí místo za Strakonicemi a stoprocentními Říčany.

Florbalová divize, skupina B, 9. kolo: Sport Club Klatovy - FBŠ ATT Gorily Plzeň 4:11.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Z naší strany to bylo velmi dobré utkání a jsem rád, že jsme ho zvládli s naprostou grácií. V negativních emocích se spíš vykoupal náš soupeř a my jsme toho využili v přesilových hrách," rýpl si plzeňský trenér Miroslav Vybíral do svého protějška, jenž před zápasem uvedl, že Gorily hrají silovým způsobem a často dávají do zápasu plno negativních emocí směrem k soupeři.

Klatovští florbalisté, kteří tak po třech vítězných zápasech v řadě nebodovali, mají šanci na reparát už v sobotu, kdy je od 19 hodin ve sportovní hale v daleké Dolní Cerekvi čeká utkání s Dačicemi, tabulkovým sousedem v divizi B.

Sport Club Klatovy - FBŠ ATT Gorily Plzeň 4:11

Třetiny: 2:6, 1:3, 1:2. Branky a nahrávky: 6. A. Žežula (Švára), 14. Moller (Hajn), 21. Hrubý (A. Žežula), 60. A. Žežula (Švára) - 3. Sihelský (Surák), 4. Pour (Šobotník), 7. Kratina, 19. Sihelský (Surák), 20. Budek (Hlinovský), 20. Beneš (Hlinovský), 28. Budek (Surák), 30. Budek (Surák), 32. Hašek (Hlinovský), 50. Hašek (Lukasch), 54. Pour (Surák). Rozhodčí: Husák, Hajšman. Vyloučení: 4:1. Využití přesilových her: 0:4. Střely: 22:54. Diváci: 115. Sestava Sport Clubu Klatovy: Beran, Štauber - Jakub Holý, Jiřík, Hais, Švára, Stelzer, Benda, Denisov, Hajn, T. Joachimsthaler, Jánský, Š. Žežula, Moller, Netrh, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula. Trenér: Martin Klán. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Šimůnek, Lenárt - Šobotník, Lukasch, Budek, Surák, Hejduk, Pour, Kratina, Veselý, Hlinovský, Sihelský, Hašek, Beneš. Trenér: Miroslav Vybíral.

Zdroj: Český florbal

