/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve sváteční pátek šokovali florbalovou veřejnost, když přerušili sérii porážek a přivezli všechny tři body z horké půde favorizovaného Ústí. Na cenný skalp Severočechů ale muži prvoligového FbC Plzeň nedokázali navázat, když v nedělním utkání 14. kola padli na půdě českobudějovických Štírů po tuhé bitvě 4:8.

1. liga florbalistů, 14. kolo: FbC Štíři České Budějovice - FbC Plzeň (na snímku florbalisté v bílých dresech) 8:4. | Foto: FbC Štíři České Budějovice / Daniel Kubát

Domácí florbalisté vedli ve 44. minutě nad Plzní už 5:1, ale Západočeši se nevzdali a třemi slepenými góly v rozmezí 45. a 49. minutě se dostali Jihočechům na dostřel. Výhru domácích však pečetil fantastický Jiří Koklar, který hattrickem v závěrečné pasáži zajistil svému týmu důležité tři body.

„Dnes jsme očekávali těžké utkání, a to se potvrdilo. Budějovice jsou silově založený tým a my jsme v zápase tahali za kratší konec. Poté, co jsme prohrávali 1:5, jsme udělali změny v sestavě, chvilku to neslo ovoce, dotáhli jsme se na rozdíl jediného gólu, měli jsme přesilovku a další šance. Bohužel samotný závěr utkání se nám ale nepovedl," řekl chvíli po skončení duelu na jihu Čech trenér plzeňských florbalistů Matouš Hrdlička. Jeho tým je v aktuální tabulce na dvanácté příčce a v příštím kole hraje doma. Ve třetí hale MSH Lokomotiva hostí v neděli od sedmnácti hodin týmu FBC Letka Toman Finance Group, jemuž má po prvním vzájemném měření sil v této sezoně rozhodně co vracet.

FbC Štíři České Budějovice - FbC Plzeň 8:4

Třetiny: 2:1, 3:0, 3:3. Branky a nahrávky: 3. Žáček (Prokop), 16. Brožek (Hejplík), 22. Kouba (Hejplík), 27. Fišer (Strouhal), 32. Drobiš (Kouba), 57. Koklar (Perek), 58. Koklar, 59. Koklar (Brožek) - 10. Němeček (Brabec), 45. Täuber (Tomášek), 47. Horažďovský, 49. Šebek (Čelakovský). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 4:4. Využití přesilových her: 1:1. Střely: 33:33. Diváci: 237. Hala: SH České Budějovice. Sestava FbC Plzeň: Šrámek, Bezděk - Khek, Kún, Nový, Brabec, Vyčíchlo, Zábran, Horažďovský, Vošta, Levý, Šebek, Němeček, Tomášek, Täuber, Hájek, Čelakovský. Trenér: Matouš Hrdlička. Příští soupeř Plzně: Letka.

Ostatní výsledky 14. kola první ligy: FAT Pipe Start98 Kunratice - FBŠ Hummel Hattrick Brno 3:9, Sokol Brno I EMKOCase Gullivers - ASK Orka Čelákovice 3:5, FbC Respect Hradec Králové - DDQ Florbal Chomutov 6:10, Goldea Panthers Otrokovice - Kanonýři Kladno 2:7, FBC Letka Toman Finance Group - Florbal Ústí 5:4, TJ Znojmo LAUFEN CZ - Bulldogs Brno 4:5.

