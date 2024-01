„S Hattrickem to bylo těžké utkání, jako každé utkání v první lize. Myslím si, že zápas měl parametry play-off. Situace v tabulce je pro nás šibeniční, my teď potřebujeme z každého utkání tři body tak, abychom se vyhnuli bojům o záchranu. Proti Brnu to byl velice vyrovnaný zápas, který jsme zlomili ve třetí třetině vstřelenými góly. V závěru už jsme si utkání pohlídali," řekl po úspěšném zápase spokojený trenér plzeňských florbalistů Matouš Hrdlička .

Kolaps ve třetí třetině. Klatovští florbalisté ztratili výborně rozehraný zápas

„Dnes jsme se drželi toho, co nám řekl trenér, a to nás dovedlo k výhře. Jsem rád, že jsem k tomu mohl dobrým výkonem přispět," rozplýval se domácí gólman Martin Bezděk, jenž proti Hattricku předvedl famózní výkon a kapituloval pouze jednou z florbalky Martina Nagyho. Do konce základní části první ligy čeká florbalisty FbC Plzeň ještě pět zápasů. Ten nejbližší sehrají Západočeši v sobotu od 18 hodin ve sportovní hale BIOS na Kladně s domácími Kanonýry, kteří jsou v aktuání tabulce na třetím místě. Bude to velký boj.

FbC Plzeň - FBŠ Hummel Hattrick Brno 5:1

Zdroj: Youtube

Třetiny: 0:1, 1:0, 4:0. Branky a nahrávky: 34. Tomášek (Zábran), 42. Karel (Klápa), 48. Klápa (Karel), 51. Horažďovský (Tomášek), 53. Horažďovský (Plachý) - 26. Nagy (Zouhar). Rozhodčí: Brak, Provazník. Vyloučení: 1:4. Využití přesilových her: 2:0. Střely: 22:25. Diváci: 155. Hala: MSH Lokomotiva Plzeň. Sestava FbC Plzeň: Bezděk (Šrámek) - Horažďovský, Mentberger, Němeček, Plachý, Brabec, Tomášek, Zábran, Vyčíchlo, Hájek, Täuber, Winter, Karel, Klápa, Faitenhanzl, Khek, Šik, Nový, Vošta. Trenér: Matouš Hrdlička.





Zdroj: Youtube

Ostatní výsledky 21. kola: DDQ Florbal Chomutov - Goldea Panthers Otrokovice 4:5 po prodloužení, FBC Letka Toman Finance Group - FAT Pipe Start98 4:5 po nájezdech, Florbal Ústí - Kanonýři Kladno 3:6, FBC Štíři České Budějovice - TJ Znojmo LAUFEN CZ 6:5 po nájezdech, FbC Respect Hradec Králové - ASK Orka Čelákovice 7:3, Bulldogs Brno - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 7:5.

Program 22. kola 1. ligy florbalistů - sobota 18.00: Kanonýři Kladno - FbC Plzeň, 19.00: FbC Respect Hradec Králové - Bulldogs Brno, 20.00: TJ Znojmo LAUFEN CZ - FBC Letka Toman Finance Group, neděle 17.00: FBŠ Hummel Hattrick Brno - FBC Štíři České Budějovice, 18.00: Fat Pipe Start98 - DDQ Florbal Chomutov, Goldea Panthers Otrokovice - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers, sobota 27. ledna 13.00: ASK Orka Čelákovice - Florbal Ústí.

Těžký zápas se šťastným koncem. Slavia o výhře nad Pískem rozhodla až v závěru