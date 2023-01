„Kluci si snad mysleli, že se soupeř porazí sám a podle toho zápas také probíhal," zlobil se Klán i přes drtivé vítězství. Vysokou výhru slavili mladíci také v derniéře turnaje - soupeře z FBC Rokycany porazili jednoznačně 9:4.

Liga starších žáků, florbalisté Sport Clubu Klatovy na dílčím turnaji v Plzni v hale Slavie VŠ na Borech.Zdroj: Flickr Florbal Klatovy

„Nejlepší zápas dne. Dařilo se nám, co jsme si řekli, zvládli jsme na hřišti lépe komunikovat a spolupracovat. To bylo fajn," liboval si Klán. „Chci kluky pochválit za posun, který za necelou sezonu udělali. Tým má velký příslib do budoucna," má jasno Martin Klán, jeden z koučů klatovského družstva.

Sport Club Klatovy - USK Akademik Cheb 5:3

Poločas: 0:1. Branky a nahrávky: 15. Vítovec (D. Kollros), 18. H. Kollros, 18. D. Kollros, 22. D. Kollros (Vítovec), 24. Kožený - 7. Seidl (Račan), 20. Dušák (Frouz), 21. Seidl). Rozhodčí: Fuchs, Čech. Střely: 19:10. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zach, Staněk, Zástěra - Daniel Kollros, Vlček, Turhobr, Vítovec, Bartl, Hynek Kollros, Kožený, Strejc, Jonáš Skřivan, Matěj Skřivan, Handschuh, Brettschneider, Jílek.

Sport Club Klatovy - Interobal Plzeň 13:4

Poločas: 5:2. Branky a nahrávky: 3. Turhobr, 6. D. Kollros, 9. Strejc (H. Kollros), 9. Jílek (D. Kollros), 12. Vítovec (Jílek), 18. Kožený (Handschuh), 18. Kožený (Turhobr), 21. Turhobr (Bartl), 23. Čadková vlastní, 23. Vítovec (Jílek), 24. Kožený, 24. H. Kollros (Strejc), 25. Jílek (D. Kollros) - 1. Jakubčo, 4. Černý (Krivdová), 21. Černý (Jakubčo), 22. Jakubčo (Černý). Rozhodčí: Fuchs, Čech. Střely: 26:19. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zach, Staněk, Zástěra - D. Kollros, Vlček, Turhobr, Vítovec, Bartl, H. Kollros, Kožený, Strejc, J. Skřivan, M. Skřivan, Handschuh, Brettschneider, Jílek.

Sport Club Klatovy - FBC Rokycany 9:4

Poločas: 4:2. Branky a nahrávky: 1. Turhobr, 1. Vítovec (Jílek), 7. Turhobr (Bartl), 13. Jílek (Bartl), 16. D. Kollros (Jílek), 17. Strejc (Turhobr), 22. Jílek (D. Kollros), 25. H. Kollros (Strejc), 26. Jílek - 2. Wolff (Svoboda), 6. Kuželka, 15. Kuželka (Svoboda), 16. Svoboda (Kuželka). Rozhodčí: Hejl, Černý. Střely: 16:14. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zach, Staněk, Zástěra - D. Kollros, Vlček, Turhobr, Vítovec, Bartl, H. Kollros, Kožený, Strejc, Jonáš Skřivan, Matěj Skřivan, Handschuh, Brettschneider, Jílek.

