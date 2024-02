/FOTOGALERIE/ Tři zápasy, tři výhry. Starší žáci florbalového oddílu ze Sušice FbC Otavské Vydry připomínali ve víkendovém turnaji Ligy starších žáků drtičku, která rozšmelcuje všechno, co se ji postaví do cesty. FbC Plzeň, SKVI Plzeň a Sokol Toužim. Mladíci těchto týmů se šumavského soupeře snažili zastavit, ale marně - neměli sebemenší nárok.

Starší žáci FbC Otavské Vydry na domácím turnaji. | Foto: FbC Otavské Vydry

Otavské Vydry na turnaji v domácí aréně Gymnázia Sušice zvítězily ve všech třech případech s bilancí jednadvaceti vstřelených gólů a pouze tří obdržených. A skončily na první příčce. Ačkoliv v mládežnických soutěžích nejde o výsledky ani statistiky, stoprocentní bilance udělala radost hráčům trenérům.

„Kvůli pořadatelství jsme opět spadli do čtvrtého výkonnostního koše, což nám ale dalo možnost vyzkoušet počet 15+2 (patnáct hráčů do pole a dva brankáře - pozn. autora) a tři novější kluky. Luky Balint, Honza Barták i Dominik Bílý zápasy zvládli velmi slušně a ukázali práci na sobě a potenciál směrem do budoucna. Stejně jako všech pět mladších žáků," pochvaloval si trenér Jan Hořký.

„Hra měla solidní tempo, hezké akce a bylo vidět sebevědomí na florbalkách. Škoda jen menší komunikace a někdy zbytečně přehnané hry na sebe, na úkor kombinace. Obecně však turnaj hodnotím pozitivně, všechny zápasy jsme hráli na míčku do zatažených obran a jsem rád, jak se s tím kluci popasovali. Díky pořadatelům za jejich práci, klukům za výkony a rodičům za podporu a pozitivní ohlasy během turnaje," doplnil spokojený trenér Otavských Vyder.

