Kromě žen, o jejichž počínání jsme již informovali, byly o víkendu v akci další tři florbalové týmy sušického oddílu FbC Otavské Vydry. Zkušenosti sbírali elévové, starší žáci i žákyně. Starší žáci v dalším kole Ligy starších žáků zářili, když na domácí půdě v Sušici porazili SKVI Plzeň (6:5), Toužim (13:3) i béčko Tachova, které skolili jednoznačně 9:1.

Starší žáci FbC Otavské Vydry (TJ Sokol Sušice). | Foto: FbC Otavské Vydry

„Strži se v sobotu vrátili do čtvrtého výkonnostního koše. V něm začínali sezonu a postupně se utkali se soupeři z Plzně, Tachova a Toužimi. Jelikož se jednalo o něco slabší soupeře, měli jsme prostor vyzkoušet si nejen několik nových tváří, ale i kombinace a různé herní situace. Všechny zápasy jsme vyhráli, ale příště nás čekají opět týmy ve druhém koši," uvedl kouč starších žáků Otavských Vyder Tomáš Kopelent a naznačil, že jeho tým čeká těžší šichta.

Starší žákyně odjely do Boru u Tachova, kde sbíraly nové zkušenosti. O výsledky, jako u některých mládežnických kategorií bývá zvykem, tolik nešlo. „Hra se lepší, gólmanky více a více čarují, a to nejen v bráně. Díky menšímu počtu hraček se brankářky zapojily i v poli a obě dokonce nejednou zakončily přímo do černého. Naše kapitánka v zápase dokázala dát během jedné minuty tři góly. Děkuji holkám za užitý turnaj a skvělým rodičům za pomoc s dopravou a podporu," pochvaloval si kouč šumavských florbalistek Josef Mrzena.

Starší žákyně FbC Otavské Vydry.Zdroj: FbC Otavské Vydry

S podobným cílem jako starší žákyně vyrazili vydří elévové do Rokycan, kde změřili síly s Klatovy, FbC Plzeň a domácím týmem z Rokycan. „Dva nováčci a celkově vyrovnaná hra byla vidět na tomto turnaji. Kluci se snažili, problém dělalo zejména střídání a pokrývání hráčů soupeře. Oporou byl v brance David Čech. Jedinou větší smůlou bylo zranění Kuby Nejedlého, jinak pozitivní turnaj," komentoval nový trenér Sušičanů Martin Vyšín.

Elévové Otavských Vyder.Zdroj: FbC Otavské Vydry

