„Celkově to ale bylo vyrovnané utkání,“ zdůraznil klatovský trenér Martin Lepeška. „Dostali jsme brzy gól přímo z rohu, kdy to domácí hráč do sítě pěkně zakroutil na zadní tyč. Druhou branku jsme pak dostali ve druhé půli po nedorozumění,“ posteskl si kouč devatenáctky.