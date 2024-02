Oba týmy elévů, mladší žáci a starší žákyně FbC Otavské Vydry, agilního florbalového oddílu ze Sušice. A všichni byli o uplynulém víkendu úspěšní. V mládežnických kategoriích nejde o výsledky ani statistiky, ale zejména o zdravý rozvoj hráčů a sbírání cenných zkušeností. Přesto je na místě zmínit, že elévové, kteří k dalšímu turnaji letošního ročníku Plzeňské ligy vyrazili do Rokycan, všechny svoje zápasy vyhráli.

Florbalistky a florbalisté Otavských Vyder prožili úspěšný víkend. | Foto: FbC Otavské Vydry

„Rokycanské kolo dopadlo velmi dobře. V sestavě devíti hráčů dokázaly malé vydry ovládnout čtyřmi výhrami celý sobotní turnaj. Až na pár nedostatků a chyb, ze kterých se kluci snažili v dalších zápasech poučit, nemám žádná negativa. Bojovali a hlavně si to náležitě užili, i díky mému kolegovi Romanu Nejedlému, který je jako zkušený dlouholetý hráč před každým zápasem řádně připravil a rozcvičil. Hodnotím snaživé elévy velmi pozitivně. Děkuji všem hráčům a hlavně rodičům za podporu," uvedla trenérka Denisa Guziová.

Klatovy padly ve Strakonicích, přesto slaví záchranu. Poděkování míří do Plzně

Úplně stejně si vedly i vydří elévky, které se představily v Plzni v hale Area D, domovském svatostánku FBŠ Gorily Plzeň. „I přesto, že holky odjely do Plzně v menším počtu, tak celé kolo ovládly. Líbilo se mi jejich nasazení a bojovnost v každém zápase. V bráně navíc byla fenomenální Sofča, která podržela tým a holky díky tomu své soupeře trestaly. V hlavní roli s jedenácti přesnými zásahy Bětka. Navíc si za nás první starty připsala Kristýnka Švehlová. Takže pozitivní vystoupení," lebedil si kouč Otavských Vyder Josef Mrzena.

Svůj turnaj ovládli i mladší žáci - rovněž v Plzni na déčku tři zápasy vyhráli a jednou remizovali. „První dva zápasy byly fenomenální, nedělali jsme chyby a soupeře jsme z jeho nedostatků trestali. Ve třetím zápase jsme nezvládli druhou půlku a přišli o vedení 4:1, z něhož nakonec byla remíza 4:4. Poslední zápas už kluci nevypustili a znova uspěli," jásal Josef Mrzena, který v hlavní západočeské metropole odkoučoval oba vydří výběry.

Jako poslední šly do akce starší žákyně, které svoje zápasy absolvovaly v neděli v Rokycanech. Jak si vedly? To přiblížil trenér Jan Hořký. „Holky ukazují zlepšující se hru v jejich podání. Bojovnost, nasazení, týmovost, to mě prostě baví. Rovněž více a více jsme schopni se soupeřkám vyrovnat. Pokud ve společné práci budeme pokračovat, půjde to. Díky holkám za turnaj a rodičům za podporu," prohlásil stále velmi mladý, ale už velmi zkušený trenér.

4:2 na body. Pikantní souboj klatovských volejbalistek zvládlo lépe áčko