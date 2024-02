V předchozích třinácti zápasech získali jediný bod, ale zápas od zápasu se zlepšovali, a teď jejich gradující výkony přinesly ovoce. Florbalisté sušického oddílu FbC Otavské Vydry odcestovali o víkendu do haly Základní školy ve Františkových Lázních, kde je v rámci dalšího dílčího turnaje aktuálního ročníku druhé regionální ligy dorostu čekaly líté souboje s týmy FBŠ Gorily Plzeň Tlučná a Sokolovem. Resumé? Famózní!

Otavské Vydry vyhrály poprvé v sezoně, a to hned dvakrát. | Foto: FbC Otavské Vydry

Dvě výhry, šest bodů a odpoutání se z úplného dna tabulky. V prvním utkání Otavské Vydry po dvou třetinách prohrávaly se společným týmem Goril s Tlučnou těsně 1:2, ale ve třetí třetině skóre dokázali otočit na konečných 4:3. Ve druhém zápase dvojkola pak šumavský tým přejel Sokolov i díky čistému hattricku mladíčka Stanislava Karause 4:0 a přeskoči ho v tabulce.

„Marodka trošku snížila očekávání, nicméně jsme se jeli poprat o šest bodů. Víru, že na to máme, měl celý tým. Dařila se nám solidně rozehra, kluci si svědomitě plnili pokyny. Občas nás trápily zbytečné ztráty na půlce při přechodu dopředu. Skvělí brankáři, dobře ubráněná oslabení a hlavně ve druhém zápase pohyb bez míčku. To vše přispělo k tomu, že se povedlo urvat vůbec první výhru v sezoně, navrch přidat druhou a domů si odvézt zasloužených šest bodů, které si kluci za snahu, přístup a nasazení zasloužili," shodli se trenéři sušických dorostenců Jan Hořký s Martinem Vyšínem.

„Je vidět postupný progres jak v herních činnostech, tak ve hře samotné. Kluci to urvali jako tým a plněním pokynů. Věříme, že je to pro ně vzpruha, odměna a motivace do další práce. Díky celému týmu a všem za podporu," dodali trenéři.

FBŠ Gorily Plzeň Tlučná - FbC Otavské Vydry 3:4

Třetiny: 0:0, 2:1, 1:3. Branky a nahrávky: 16. Gbúr, 17. Komanec, 28. Marek - 14. Holý (Mayer), 28. Balint (Mayer), 31. Zemen (Holý), 34. T. Holeček (Karaus). Rozhodčí: Voják, Oxczarzy. Vyloučení: 0:0. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 35:34. Diváci: 30. Hala: ZŠ Františkovy Lázně. Sestava FbC Otavské Vydry: Fuks, Karlík - Kotiš, Holý, Řáha, Zemen, jáchim, Karaus, T. Holeček, Mayer, Ladman, Vyčín, Balint, Kolář. Trenéři: Jan Hořký, Martin Vyšín.

FbC Otavské Vydry - Florbal Sokolov 4:0

Třetiny: 1:0, 1:0, 2:0. Branky a nahrávky: 9. Mayer (Vyšín), 23. Karaus (Ladman), 25. Karuas (Holý), 31. Karaus (Ladman). Rozhodčí: Matějka, Ďurian. Vyloučení: 3:2. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 35:28. Diváci: 20. Hala: ZŠ Františkovy Lázně. Sestava FbC Otavské Vydry: Fuks, Karlík - Kotiš, Holý, Řáha, Zemen, jáchim, Karaus, T. Holeček, Mayer, Ladman, Vyčín, Balint, Kolář. Trenéři: Jan Hořký, Martin Vyšín.

Ostatní víkendové výsledky 2. regionální ligy dorostu (17. až 18. února 2024): FbŠ Slavia Plzeň B - FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 5:2, Florbal Sokolov - Sport Club Klatovy 3:5, Sport Club Klatovy - FbŠ Slavia Plzeň B 6:1, Florbal Tachov - FbC Plzeň B 11:3, FbC Plzeň B - USK Akademik Cheb 2:11, SK Jiskra Domažlice - Florbal Tachov 3:5, USK Akademik Cheb - SK Jiskra Domažlice 2:4.

