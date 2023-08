/FOTOGALERIE, OHLAS/ Florbalisté divizního Sport Clubu Klatovy v neděli večer bojovali v domácí hale s kvalitním protivníkem FBC Došwich Milevsko o postup do třetího kola Poháru Českého florbalu.

Pohár Českého florbalu, 2. kolo: Sport Club Klatovy (na snímku florbalisté v černých dresech) - FBC Došwich Milevsko 8:10. | Foto: Jindřich Schovanec

Utkání, které přímo ve sportovní hale Základní školy Čapkova sledovala parádně zaplněná tribuna, nabídlo fanouškům florbalu souboj plný gólových momentů i emocí. Domácí, kteří se připravují na svou premiérovou sezonu mezi divizní elitou, favorizovaného soupeře ze západní skupiny národní ligy zle trápili, ale nakonec po tuhém boji prohráli 8:10 a s pohárem se loučí.

„I tak musím říct, že byl výsledek spíše překvapením. Ze zápasu jsme odešli se vztyčenou hlavou. Klukům patří obrovská pochvala za to, jak zvládli hrát vyrovnanou partii s týmem z vyšší soutěže," řekl trenér klatovských florbalistů Martin Klán. „Zároveň jsme byli schopni odehrát většinu zápasu na dvě lajny, z čehož jsem měl, když jsem to stahoval, strach, aby to kluci fyzicky zvládli," kvitoval dobrou kondiční připravenost svých svěřenců.

Pohár Českého florbalu, 2. kolo: Sport Club Klatovy - FBC Došwich Milevsko 8:10.Zdroj: Jindřich Schovanec

V první třetině jeho tým ztrácel. Zatímco sám se střelecky prosadil pouze jednou, inkasoval hned čtyřikrát. A když na začátku druhé periody přidalo Milevsko pátou branku, ve městě pod Černou věží se schylovalo k debaklu.

„Zápas se od samého začátku odehrával ve vysokém tempu. My se do něj nemohli dostat především hlavou, na klucích byla vidět velká nervozita," připomněl trenér Sport Clubu důležitost a prestiž pohárové konfrontace.

Fantastická druhá třetina. Klatovští v ní vstřelili pět gólů

Ve druhé třetině ale jeho tým povstal z mrtvých a famózním závěrem dokázal srovnat na 6:6. „I díky úžasným fanouškům v hale, kteří nás hnali dopředu a udělali nám úžasnou atmosféru, se nám dařilo postupně navyšovat kvalitu svého herního stylu a druhou třetinu jsme jednoznačně vyhráli a do šatny šli za stavu 6:6," rozplýval se mladý kouč florbalistů.

Zápas sledovala zaplněná klatovská tribuna. Zdroj: Jindřich Schovanec

V závěrečné pasáži zápasu ale Došwich zase přidal obrátky a nakonec zvítězil 10:8. „Začali jsme se pomalu potýkat s únavou, soupeř využíval našich chyb na středu hřiště v obranném pásmu a opět nám odskočil. To už bylo nad naše síly," pokrčil Martin Klán rameny.

I tak byl na své svěřence právem pyšný. „V týmu vidím obrovskou sílu. Vše si začíná pomalu sedat, na střídačce se buduje skvělá parta, která toho má ještě spoustu před sebou. Sice jsme prohráli, ale získali jsme mnoho nových zkušeností a poznatků, které si určitě přeneseme i do ligy, která pro nás začíná za 14 dní doma proti Strakonicím," dodal Klán, trenér Západočechů.

Třetiny: 1:4, 5:2, 2:4. Branky a nahrávky: 12. Holý (Hais), 27. Hais (Jánský), 27. Stelzer (T. Joachimsthaler), 37. Jánský (Stelzer), 38. Hrubý (L. Joachimsthaler), 39. Jánský, 48. Moller, 54. Holý (Hais) - 1. Dvořák (Kolář), 12. Kolář (Hrůza), 17. Staněk (Doubek), 20. Keyzlar (Kolář), 27. Černý (Loskot), 28. Loskot (Černý), 41. Staněk (Doubek), 43. Loskot (Černý), 48. Doubek (Černý), 56. Kolář (Keyzlar). Rozhodčí: Patera - Staňková. Střely: 32:35. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 150. Hala: ZŠ Čapkova ulice, Klatovy. Sestava Sport Clubu Klatovy: Schődlbauer (Petelík) - Moller, Holý, Denisov, Netrh, Vítovec, Hajn, Stelzer, Honzík, T. Joachimsthaler, Š. Žežula, Jánský, Hais, Hrubý, L. Joachimsthaler, A. Žežula. Trenér: Martin Klán.

