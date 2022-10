„Myslím si, že to bylo celkem pěkné florbalové utkání. Ani možná nejkvalitnější, co jsme letos hráli. Většinu zápasu jsme byli disciplinovaní a koncentrovaní na stanovenou taktiku, škoda nějakých chyb, po kterých jsme inkasovali,“ říkal po zápase trenér florbalistek Plzně Vít Procházka. „Ale nevím, co jsme si mysleli v prodloužení, tam to byl prostě chaos. Brzy tak přišel trest za naše nevyužité šance, kterých bylo v celém utkání asi jako je teď v lesích prašivek,“ doplnil.