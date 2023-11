Přímý souboj o druhé místo zvládli. Nutno však podotknout, že cesta za třemi body nebyla procházkou růžovým sadem. Florbalisté plzeňské Slavie ale víkendový zápas 12. kola západní skupiny Národní ligy zvládli, když na domácí půdě zdolali nepříjemný Náchod 7:4 a upevnili si druhou příčku. Soutěž i nadále vedou Panteři, na něž slávisté ztrácí pět bodů.

Národní liga, skupina západ, 12. kolo: FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (na snímku florbalisté v bílých dresech) - Florbal Primátor Náchod 7:4. | Foto: FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň

Plzeňští florbalisté se do Náchoda pustili s obrovskou vervou, už ve třetí minutě díky dvěma trefám Pavla Šimečka vedli 2:0. Východočeši se ale nevzdali a dokázali skóre na začátku druhé periody vyrovnat. A v čase 37:08 dokonce překlopili misky vah na svoji stranu. Pro Plzeň studená sprcha, ale důležitá bylo, že ještě do konce prostřední části srovnala. A ve třetí třetině po brankách Fuchse, Huleše a Šimečka, jenž zkompletoval hattrick, definitivně zvrátila zápas na svoji stranu. Tři body se nerodily lehce, ale byly na světě. Skvělá práce.

„Černou kaňkou na tomto zápase je náš velký počet trestných minut. Zbytečně jsme si tím komplikovali průběh zápasu," konstatoval plzeňský trenér Jakub Šimek, jehož družina hrála hned sedmkrát v oslabení. „Když pominu tento fakt, tak jsme s předvedenou hrou spokojeni a kluky chválíme. Myslím, že se zápas musel líbit, a že to byla pěkná pozvánka pro naše diváky na další domácí utkání," doplnil spokojeně strojvůdce rozjeté mačiny značky FBŠ Slavia.

Fanoušci Slavie coby velká posila florbalistů v zápase s Náchodem.Zdroj: FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň

„Vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl a hned ze dvou akcí domácích jsme po individuálních chybách dvakrát inkasovali. Do zápasu jsme se dostali až ve druhé půlce první třetiny, a pak se hrálo vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách," kontroval náchodský kouč Tomáš Třešňák. „To (utkání) jsme bohužel soupeři darovali, když se nám nepovedlo dobře vstoupit do závěrečné části, kdy si domácí vybudovali rozhodující náskok a zápas dovedli do vítězného konce," litoval trenér florbalového Náchoda, jehož tým se domů vracel s nepořízenou.

Florbalisté Slavie vyhráli počtvrté za sebou a upevnili si druhou příčku v tabulce s náskokem pěti bodů právě před Náchodem. Nejbližší utkání hrají Západočeši v neděli (od 16 hodin) ve sportovní hale Blučina proti domácímu týmu Troppers. Ten je aktuálně pátý, a tak Plzeňské čeká těžká šichta.

FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň - Florbal Primátor Náchod 7:4

Třetiny: 2:1, 2:3, 3:0. Branky a nahrávky: 2. Šimeček, 3. Šimeček (Konrady), 22. Konrady, 38. Kuhajda (Čížek), 42. Fuchs, 48. Huleš (Kuhajda), 60. Šimeček - 17. Špaček (Kříž), 21. Knettig (Špaček), 36. Špaček (Vlášek), 38. Kovařík (Rázl). Rozhodčí: Knap, Kolář. Vyloučení: 7:4. Využití přesilových her: 0:2. Střely: 31:31. Diváci: 96. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava FBŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Dolák, Trhlík - Mikolášek, Šimeček, Kuhajda, Blažek, Med, Štědrý, Fuchs, Švácha, Konrady, Šedivý, Löffelmann, Malkus, Biněda, Jeníček, Dubský, Franc, Čížek, Huleš. Trenér: Jakub Šimek.

