Víkendový turnaj letošního ročníku 2. regionální ligy dorostenců se mladým florbalistům Sport Clubu Klatovy povedl. Tým z města karafiátů v plzeňské hale Area D vybojoval čtyři body, když nejprve deklasoval konkurenta v tabulce Tachov vysoko 10:0, a pak uhrál cennou remízu 4:4 se společným výběrem plzeňských Goril a Tlučné. V aktuální tabulce jsou Klatovy čtvrté, soutěž vede i nadále neohrožený Florbal Sokolov.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy, dorostenci / archiv | Foto: Florbal Klatovy

„V prvním zápase proti Tachovu se postupně zvyšovalo naše nasazení. Po první třetině jsme si ujasnili, jak soupeř hraje, a co rozhodně nesmíme dělat. Do zbytku utkání jsme vyladili přechod do útočného pásma, rychlost ve středu hřiště a byl z toho výsledek 10:0,“ liboval si jeden z trenérů Klatov Martin Klán a pochválil gólmana Zástěru, jenž slavil první nulu mezi dorostenci, a také věkem ještě staršího žáka Michala Strejce, který vstřelil dvě branky.

Zatímco úvodní utkání nabídlo jednostrannou palbu jako za kanónu, druhý zápas proti společnému soupeři domácích Goril a Tlučné nabídl drama a remízu 4:4. „Proti Gorilám a Tlučné nás sužovala neefektivita a kreativita v rozehrávce, často jsme nevěděli, co po sobě chceme a soupeři jsme nechávali laciné míčky. Soupeř byl po většinu zápasu lepší, nestíhali jsme souboje jeden na jednoho na středu hřiště a obecně nám chybělo více důrazu v útočném pásmu,“ připustil trenér Klatov. „Nicméně se nám podařilo prakticky nemožné. Ve druhé polovině 3. třetiny jsme soupeře zvládli dostat pod obrovský tlak a “ukopat” cennou remízu 4:4,“ doplnil k zápasu spokojený Martin Klán.

Sport Club Klatovy – Florbal Tachov 10:0

Třetiny: 3:0, 2:0, 5:0. Branky a nahrávky: 5. Dulka (K. Hájek), 7. K. Hájek (Š. Žežula), 12. Kožený (Baxa), 15. Hais (Baxa), 15. Baxa, 31. K. Hájek (Š. Žežula), 32. Strejc, 33. Baxa, 34. Strejc (Dulka), 36. Kožený (Š. Žežula). Rozhodčí: Kolář, Oberta. Střely: 26:15. Vyloučení: 0:2. Využití přesilových her: 1:0. Diváci: 40. Hala: Area D, Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra – Hais, Kečkéš, kožený, Strejc, Š. Žežula, Přerost, Dulka, Baxa, K. Hájek.

Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 4:4

Třetiny: 0:2, 2:1, 2:1. Branky a nahrávky: 14. K. Hájek (Baxa), 16. Baxa (Hais), 32. Š. Žežula (Dulka), 34. Hais – 3. Řeboun (Kužel), 10. Skounic (Řeboun), 21. Polanský (Komanec), 30. Davidová (Kužel). Rozhodčí: Kolář, Oberta. Střely: 24:40. Vyloučení: 2:0. Využití přesilových her: 0:0. Diváci: 50. Hala: Area D, Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Zástěra – Hais, Kečkéš, kožený, Strejc, Š. Žežula, Přerost, Dulka, Baxa, K. Hájek.

2. regionální liga dorostenců.Zdroj: Český florbal

