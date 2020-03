Ptáte se, o co se vlastně jedná? Je to prosté.

„Dnešní situace ohledně výskytu koronaviru v České republice nám bohužel nedovolí trénovat na vnitřních a vnějších sportovištích, jak jsme byli v předchozích dnech či týdnech zvyklí. Stále je ale důležité se nadále hýbat a sportovat, aby člověk přispěl ke svému fyzickému i duševnímu zdraví. Proto společně s Klatovským deníkem spouštíme projekt inspirovaný Českých florbalem, díky kterému se můžete nejenom hýbat a trénovat, ale zároveň také vyhrát nějakou cenu. Ukažte pomocí fotek nebo videí, jak trénujete doma vy a inspirujte tím nás i ostatní,“ popsali jednoduchá pravidla soutěže členové vedení Sport Clubu Klatovy.

Hrajeme o zajímavé ceny, které do soutěže věnoval právě klatovský florbalový klub. Vyhrát můžete florbalové vybavení a věci z klubového sortimentu.

Vaše videa nebo fotky posílejte na e-mailové adresy info@florbal-klatovy.cz a martin.mangl@denik.cz.

Do textu zprávy nezapomeňte napsat své jméno a příjmení, případně i název klubu, za který hrajete. Čas na zaslání videí či fotek z pohodlí domova máte až do 27. března (do 12 hodin). Poté budou všechny příspěvky zveřejněny na webu Klatovského deníku a o vítězi rozhodne hlasování samotných čtenářů. Tak neváhej a ukaž, co umíš.