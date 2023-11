/FLORBAL/ Rychle vedli, ale pak prohrávali 1:3 a 2:4. Druhá polovina zápasu na půdě nepříjemně hrající Kutné Hory ale vyšla florbalistům FBŠ ATT Gorily Plzeň na jedničku s hvězdičkou. Západočeši díky čtyřem trefám v řadě dokázali sobotní zápas 12. kola divizní skupiny B otočit na svoji stranu a připsali si do tabulky další cenné tři body za vítězství 6:4.

Florbalisté FBŠ ATT Gorily Plzeň (na archivním snímku hráči v černých dresech) porazili domácí Kutnou Horu 6:4. | Foto: FBŠ ATT Gorily Plzeň / Vratislav Polívka

„V první řadě chci poděkovat za velmi kvalitní zápas a fair-play utkání. Byl to pro nás nesmírně těžký zápas, o to víc si vážíme bodů, které vezeme domů do Plzně. Věřím, že tohle utkání nám ukázalo naše silné aspekty a také stránky, na které musíme stále pracovat," uvedl malý okamžik po konci vyhraného mače vedoucí družstva florbalových Goril z Plzně Kryštof Lehečka.

„Dobrý zápas se vším všudy. Utkání rozhodlo neproměňování šancí a naše chyby, které hráči Plzně trestali," procedil trenér domácí Kutné Hory Adam Rowe. Plzeňští florbalisté se díky další výhře drží mezi nejlepší trojicí divizní skupiny B a bojují o postup do Národní ligy.

V příštím utkání přivítají na domácí půdě Meťák České Budějovice. Tento duel je na programu v hale AREA D v Plzni v neděli 3. prosince od 18 hodin.

FbC Kutná Hora - FBŠ ATT Gorily Plzeň 4:6

Třetiny: 3:2, 1:3, 0:1. Branky a nahrávky: 12. Trník (Vávra), 13. Spurný (Martin), 16. Trník, 21. Vávra (Trník) - 3. Kratina (Pour), 19. Beneš (Strnad), 24. Surák, 34. Surák (Budek), 39. Sihelský (Strnad), 58. Budek. Rozhodčí: Preclík, Kozlík. Vyloučení: 2:4. Využití přesilových her: 0:0. Střely: 37:38. Diváci: 87. Hala: SH Kutná Hora Klimeška. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Šimůnek, Lenárt - Kratina, Budek, Živčák, Surák, Pojar, Hejduk, Pour, Štejr, Strnad, Janata, Veselý, Sihelský, Hašek, Beneš. Trenér: Filip Tábořík.

