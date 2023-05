Prožili fantastický rok. V závěrečném kole dokonce pošilhávali po prvenství, ale to nakonec ukořistil Sokol Koterov. I tak florbalisté Sport Clubu Klatovy zakončili svou nováčkovskou sezonu v regionální lize na famózním druhém místě. Zaslouženě. A teď si (s)plní další sen. Osm let od založení oddílu si muži zahrají divizi, celostátní florbalovou soutěž.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy - archivní snímek. | Foto: Daniel Čížek.

„Zájem o divizi v Klatovech byl vždycky velký, ale herní kvalita bohužel v průběhu let nebyla dostačující. První příležitost jít do divize se objevila po letošním úspěchu mužů po první sezoně v regionální lize. Umístění na druhém místě tabulky bylo obrovským úspěchem, zároveň nám druhá pozice zaručovala postup do vyšší soutěže,“ uvedl za klatovský oddíl Martin Klán, který bude hlavním trenérem mužstva.

Přihlášení divize ale nebylo jednoduchým rozhodnutím během krátké chvíle po skončení tréninku. V klubu zvažovali všechny klady i zápory. „Museli jsme zjistit všechny náležitosti potřebné pro účast v celostátní soutěži a po kontrole jsme si potvrdili, že tohle jsme schopni zaštítit,“ těšilo Klána.

Dalším důležitým aspektem pro zvednutí hozené rukavice byl názor samotných hráčů. A ti si boje mezi divizní smetánkou chtějí zkusit.

Florbalisté Sport Clubu Klatovy - archivní snímek.Zdroj: Daniel Čížek.

V Klatovech si ale dost dobře uvědomují, že pokud nechtějí být v soutěži otloukánkem, na kterém si každý spraví chuť a vylepší skóre, budou muset tým posílit a začít se už připravovat. „Přípravě máme v plánu obětovat prakticky celé léto, abychom byli na sezonu alespoň částečně připraveni. V létě by se k nám navíc mělo připojit několik posil, z nichž některé už s námi i trénují. Jména ovšem ještě nechceme zveřejňovat, protože se musí doladit všechny detaily,“ řekl Klán, který se po roce působení v Plzni vrací domů do Klatov.

K nové výzvě se pro Deník vyjádřil i Jiří Klouda, jeden ze zakladatelů oddílu. „Klukům samozřejmě patří velké díky za to, jak zvládli loňskou sezonu a klobouk dolů za to, jak se aktuálně staví k přípravě na tu další, tentokrát divizní sezonu. Jsem rád, že k tomu kluci přistupují zodpovědně a s respektem a já věřím, ze v divizi rozhodně nebudeme jen do počtu," říká Jiří Klouda.

„Dravé mládí doplní zkušenost a myslím si, že všichni budeme spokojení. Prioritou pro náš klub byla a je velká základna dětí, která bude správně vedena, a na druhé straně je momentálně celostátní soutěž mužů, která pro tyto děti má být a já věřím, že bude, vzorem," přeje si manažer a člen vedení Sport Clubu.

„Tyto dva aspekty chceme a budeme vzájemně podporovat a snažit se o úspěšnou spolupráci. Děti budou mít motivaci hrát u nás dobrý florbal a divizní hráči uvidí větší zájem a dění o jejich hru, soutěž a píli," dodal Klouda.

