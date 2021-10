Ve druhém utkání už ovšem Klatovanky narazily, když podlehly florbalistkám chodovského Plamenu 2:3. „Ačkoliv jsme zápas prohráli, hodnotím jej pozitivně. Na holkách byla vidět větší koncentrace, bojovnost a obecně daly do zápasu více než v prvním utkání s FBC. Stejně jako proti plzeňským soupeřkám nás však zrazovala koncovka, tlačení se do branky a efektivnější volba zakončení. Florbal se hraje na vstřelené branky a přestože jsme celý zápas tahali za delší konec ze zápasu, odcházíme bez bodu,“ litoval Klán a dodal: „Těším se s holkama na další zápasy. První kolo mi ukázalo, jak s nimi pracovat na hřišti i mimo něj.“

A po úporném dni se do svých domovů po úvodním hracím víkendu rozcházely s poloviční úspěšností a třemi vybojovanými body.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.