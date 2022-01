S rokycanským sokem to byl lítý boj. Sedm statečných děvčat do pole a dvě brankářky se proti o něco více početnějším soupeřkám rvaly jako hladové lvice, ale nakonec lídrovi soutěž podlehly těsně 2:3. To druhé utkání se Sokolovem, to byla v podání Sport Clubu jiná káva. Klatovanky od začátku diktovaly tempo hry a nakonec zvítězily jednoznačně 9:2. Dařilo se Kláře Malé, autorce čtyř branek a jedné asistence, ale také kapitánce Andree Rubášové, která pětkrát přesně a hlavně úspěšně vybídla ve spoluhráčky ke skórování.