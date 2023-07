O víkendu se v Plzni uskutečnil další ročník florbalového turnaje Fat Pipe Open 2023, který do hlavní západočeské metropole přilákal čtyřicet mužských a devět ženských týmů. Mezi muži figuroval i tradiční účastník Flyers Sušice, který ve velké konkurenci dokráčel až do předkola play-off.

Florbalistky FBC Otavské Vydry (žlutočerné dresy). | Foto: FBC Otavské Vydry

V ženské kategorii se fanouškům představily dva výběry z Klatovska – FBC Otavské Vydry, pro které se od svého nedávného vzniku jednalo o vůbec první turnaj, a také Klub starých krav z Vřeskovic. Florbalistky Klubu starých krav nakonec vybojovaly třetí místo a jejich brankářka Lenka Šindelářová byla vyhlášena nejlepší gólmankou turnaje. Vydry skončily už ve skupině.

Mužskou část turnaj vyhrál tým Šalina in da Plzeň z Ostravy před plzeňským Tsitsipas a třetím IBK Płëckÿ. Ženám pro změnu kralovaly florbalistky z Kladna říkající si SKVladno, druhé místo obsadil Out of control z Plzně a třetí skončily již zmiňované ženy Klubu starých krav z Vřeskovic.

Fat Pipe Open 2023 - výsledky okresních zástupců:



Flyers Sušice – skupina A: Flyers Sušice - Rytíři z Brtníku bílí 2:8, IBK Papasu – Flyers Sušice 8:4, TAJTI DRAVCI – Flyers Sušice 8:7, IBK Züb – Flyers Sušice 4:1, baráž: Vodka Džuš – Flyers Sušice 3:5, předkolo play-off: Řezníci z Plzně – Flyers Sušice 3:2.



Klub starých krav – skupina A: Klub starých krav – Pussynky 10:0, Zebly – Klub starých krav 3:8, Profesionální Špatňácí – Klub starých krav 2:4, FBC Otavské Vydry – Klub starých krav 1:11, čtvrtfinále: Klub starých krav – SKVI Plzeň 12:0, semifinále: Klub starých krav – Out of control 3:4 po nájezdech, zápas o 3. místo: Klub starých krav - Namaste? Nemám tušení! 6:2.



FBC Otavské Vydry – skupina A: FBC Otavské Vydry – Zebly 1:4, Profesionální Špatňácí – FBC Otavské Vydry 7:2, Fbc Otavské Vydry – Pussynky 1:2, FBC Otavské Vydry – Klub starých krav 1:11.

