I přes zisk třetího nejcennějšího kovu převládají ve městě karafiátů spíš smíšené pocity. „Letošní sezona se mi hodnotí velice těžko. Po jejím konci jsem totiž hodně zklamaný, že se nám nepovedlo postoupit do vyšší regionální ligy,“ posteskl si hrající kouč klatovského výběru Jan Polomis, kterého mrzela například špatná defenziva, jež zřejmě jeho družstvo stála umístění na vyšších pozicích. „Naše naivní bránění, to je něco, co nás celou sezonu trápilo. Ačkoliv jsme skončili třetí, v šestnácti zápasech jsme inkasovali 86 branek, což je po Tachovu a béčku Rokycan vůbec nejvíc ze všech týmů v soutěži,“ hlesl.