Mladí florbalisté Sport Clubu Klatovy se po menší pauze vydali k dalším soubojům v rámci letošního ročníku 2. regionální ligy dorostu. V městské sportovní hale v Tachově změřili síly se suverénním Sokolovem a druhým týmem tabulky USK Akademik Cheb.

Florbaloví dorostenci Sport Clubu Klatovy, archivní snímek. | Foto: Florbal Klatovy

Se Sokolovem sice vedli po první třetině 3:1, ale nakonec prohráli těsně 4:5. Vítěznou branku přitom lídr soutěže vstřelil až 46 sekund před koncem. „Proti Sokolovu jsme začali celkem slušně, podařilo se nám dát dva góly v oslabení v první třetině, kterou jsme vyhráli 3:1. Jenomže pak přišel náš tradiční herní výpadek, ve kterém jsme si nechali dát laciné branky, a to nás stálo zápas," zlobil se jeden z kormidelníků klatovského družstva Tomáš Joachimsthaler.

Chuť si jeho tým spravil ve druhém utkání proti chebským Akademikům, byť v něm po dvou třetinách ztrácel na svého soka dvě branky. „Zápas proti Chebu měl od začátku náboj a emoce. My jsme emoce zvládli, zatímco soupeř ne, a tak po polovině třetiny dostal trenér Chebu červenou kartu a my hráli čtyři minuty přesilovou hru," uvedl Tomáš Joachimsthaler. Ke hříchu ale Klatovy neskórovaly.

„Druhou třetinu pak snad ani komentovat nebudu, protože to byl hnus," narážel kouč na fakt, že prostřední část hry opanovali Akademici výsledkem 5:1. „Do třetí třetiny jsme si řekli, co změnit a vyšlo nám to. Zápas jsme potom nakonec dokázali otočit a vyhráli jsme 7:6," ulevil si Tomáš Joachimsthaler.

„Pochvalu a poděkování si zaslouží náš nový gólman Dominik Slouka, který nás vzadu podržel. Poděkování patří i rodičům, kteří se přijeli podívat a podpořit nás. 30. dubna se koná poslední kolo v Chebu, na které se už teď moc těšíme," dodal trenér Klatov. Před posledním dvojkolem patří klatovským mladíkům čtvrté místo o skóre před Tachovem. Třetí je s náskokem tří bodů společný tým plzeňských Goril a Tlučné, druzí jsou Akademici a vede neohroženě Sokolov.

Sport Club Klatovy - Florbal Sokolov 4:5

Třetiny: 3:1, 0:2, 1:2. Branky a nahrávky: 7. Hájek (Dulka), 8. Kollros (Dulka), 9. Hais (Stegner), 28. Š. Žežula (Stegner) - 4. Husák (Ohnesorg), 16. Krček (Husák), 21. Koco (Holeš), 30. Vrbas, 36. Ohnesorg (Vrbas). Rozhodčí: Klouda, Bešta. Střely: 16:12. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 86. Hala: Města sportovní hala Tachov. Sestava Sport Clubu Klatovy: Slouka - Kollros, Hais, Vlček, Kečkeš, Kožený, Strejc, Š. Žežula, Stegner, Přerost, Skřivan, Dulka, Hájek.

Sport Club Klatovy - USK Akademik Cheb 7:6

Třetiny: 2:0, 1:5, 4:1. Branky a nahrávky: 2. Kožený (Hájek), 5. Dulka (Hájek), 21. Hájek (Kožený), 26. Dulka, 30. Kečkeš, 31. Dulka, 32. Hais (Š. Žežula) - 17. Seidl (Mach), 17. Stehlík (Francl), 18. Aust (Seidl), 22. Holota (Švagr), 22. Stehlík (Francl), 33. Aust (Hudlický). Rozhodčí: Moller, Bešta. Střely: 18:13. Vyloučení: 4:1 + Čadek a Voborník (USK) osobní trest. Využití přesilových her: 0:1. Diváci: 5:1. Hala: Města sportovní hala Tachov. Sestava Sport Clubu Klatovy: Slouka - Kollros, Hais, Vlček, Kečkeš, Kožený, Strejc, Š. Žežula, Stegner, Přerost, Skřivan, Dulka, Hájek.

2. regionální liga dorostenců.Zdroj: Český florbal

