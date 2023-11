Třikrát za sebou zvítězili a odpoutali se ze dna tabulka. Teď na muže florbalového Sport Clubu Klatovy čeká další těžká zkouška, a sice domácí konfrontace se soupeřem ze stejného kraje. Nováček divizní skupiny B z města pod Černou věží přivítá v sobotu od 18 hodin ve své hale ZŠ Čapkova silný FBŠ ATT Gorily Plzeň, jemuž v tabulce patří třetí místo.

Sport Club Klatovy (na snímku florbalisté v černých dresech). | Foto: Daniel Čížek

„V sobotu nás čeká malé derby, se soupeřem od nás kraje, nikoli z města, který se již pár let snaží marně postoupit do vyšší soutěže. Do zápasu tedy rozhodně jdeme v roli outsidera, Gorily jsou favorit," uvědomuje si klatovský trenér Martin Klán, který nezastírá, že půjde o hodně prestižní a pikantní souboj.

„Několik kluků bude brát zápas hodně osobně, bude to velice emočně a fyzicky vypjaté utkání," predikuje mladý kouč Klatov. „Soupeř hraje velmi silově, často dává do zápasu plno negativních emocí směrem k soupeři. Nicméně půjdeme do toho naplno a necháme na hřišti všechno," slibuje fanouškům.

Zatímco prvních šest zápasů sezony Klatovy v roli nováčka prohrály, v posledních třech duelech vybojovaly plný počet při skóre 27:9. „Pokud bych měl hodnotit už skoro půlku sezony, zklamali jsme akorát proti Meťáku České Budějovice, proti němuž nám body utekly. Jinak jsme brali body, tak kde jsme je brát měli, ale bohužel jsme nezvládli nikoho překvapit. Tak třeba se nám to povede v sobotu a Gorily překvapíme," přeje si Martin Klán.

