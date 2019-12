Muži klatovského Sport Clubu se před vlastními fanoušky utkali s Tlučnou a nováčkem Greyhounds Plzeň. S týmy, které v soutěži patří mezi nejlepší. Zatímco s Tlučnou klatovští reprezentanti prohráli po boji 2:4, na Chrty z Plzně se vytáhli a rozstříleli je 7:2.

„V utkání proti Tlučné jsme od začátku přistoupili na hru soupeře. Nehráli jsme to, co jsme si řekli v kabině před zápasem, a už jsme se do toho nedokázali dostat. Sice jsme se v první třetině dostali do vedení, ale to bylo z naší strany všechno. Byli jsme nervózní, odskakovaly nám balonky a nedokázali jsme se vyrovnat s hrou soupeře, který má v kádru spíš silové typy hráčů, což nám příliš nevyhovuje,“ zhodnotil duel jeden z trenérů klatovského týmu Jiří Klouda.

Ve druhém duelu domácího kola se ale pošumavské družstvo výrazně zlepšilo a lídra z týmu Greyhounds Plzeň porazilo hladce 7:2. „Naše hra byla o poznání lepší. Dobře jsme bránili, soupeře jsme do vážnějších příležitostí nepouštěli a utkání jsme měli po kontrolou,“ dodal Klouda.

Sport Club Klatovy – TJ Tlučná 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Jiřík (Vítovec), 26. Jiřík (Vítovec) – 21. Šedivý (Čipera), 24. Bittengl (Strolený), 28. Šedivý (Růžička), 35. Šedivý (Volf). Rozhodčí: Vostrá, Lauda. Hala: Sportovní hala ZŠ Čapkova, Klatovy.

Greyhounds Plzeň – Sport Club Klatovy 2:7 (1:1, 0:2, 1:4)

Branky a nahrávky: 9. Kůs (Paďourek), 29. Hankovec (Kůst) – 5. Vítovec, 19. V. Liška (Holý), 23. Holý, 25. V. Liška (Holý), 28. Holý, 30. Turek (Sloup), 34. Holý (Sloup). Rozhodčí: Hencl, Lauda. Hala: Sportovní hala ZŠ Čapkova, Klatovy.

Sestava Klatov: Hořký, M. Liška – Sloup, Rendl, Krs, Holý, Baumruk, Morava, Gajdoš, V. Liška, Pavlovič, Vítovec, Jiřík, Turek, T. Joachmisthaler, Maňas, Š. Švára, Hlaváček. Trenér: Jiří Klouda.