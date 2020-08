V hlavním městě České republiky se ve druhé polovině uplynulého týdne uskutečnil další ročník mezinárodního florbalového turnaje dospělých s názvem Czech Open 2020. V nejpočetnější kategorii mužů (OPEN M) bojovali se svými protivníky také florbalisté Sport Clubu Klatovy.

Florbalisté Klatov na Czech Open nezářili, přesto si turnaj užili. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Západočeši do Prahy jeli ve velmi oslabené sestavě, ale ani to jim náladu nezkazilo. A i když to na kvalitně obsazeném turnaji výsledkově nevyšlo, letošní Czech Open si Klatovští i tak náramně užili.