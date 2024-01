Elévové, elévky i starší žákyně Otavských Vyder si užili další turnajová klání

/FOTOGALERIE/ Zábava a radost ze hry, spousta dětí ve hře, další zkušenosti a poznatky do časů budoucích, podpora rodičů a nová přátelství. To byl hlavní a nejdůležitější výsledek dalšího počínání mládežnických kategorií florbalového oddílu TJ Sokol Sušice (FbC Otavské Vydry). Do akce šli tentokrát vydří elévové, elévky a starší žákyně.

Elévové, elévky a starší žákyně na turnajích v Sušici a Plzni. | Foto: FbC Otavské Vydry