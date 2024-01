/FOTOGALERIE/ Poprvé v novém roce šli do akce florbaloví reprezentanti sušického oddílu FbC Otavské Vydry, konkrétně starší žákyně a elévky. Starší žákyně se svým fanouškům, zejména z řad rodičů, představily na domácí palubovce, jejich mladší kolegyně vyrazily za boji do Plzně.

Starší žákyně a elévky FbC Otavské Vydry. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Po třech hrách, které byly chvílemi napjaté, bohužel holky padly s každým soupeřem. Musíme zapracovat hlavně na obsazování hráček, které děvčatům dělá největší problém. Ale odnášíme si i zkušenosti. Hlavně Becina (brankářka), která držela tým do poslední chvíle," hodnotil počínání svých svěřenkyň trenér starších žákyň oddílu FbC Otavské Vydry Zdeněk Holeček.

Elévky TJ Sokol Sušice (Otavské Vydry) pro změnu odcestovaly s trenérem Tomášem Kopelentem do Plzně, kde v hale 14. Základní školy změřily síly s Tlučnou, FBŠ Slavia Plzeň white, černým týmem Goril a výběrem FbC Plzeň modří. Jak si vedly? Celkem dobře. „V sobotu vyrazilo osm elévek do Plzně na další turnaj Plzeňské ligy. Byla mezi nimi i dívka absolvující svůj vůbec první turnaj. Holky odehrály čtyři zápasy s bilancí dvou výher a dvou proher a opět zjistily, co vše už umí, a kde je prostor i potenciál pro zlepšení," řekl trenér.

Ofenzivní symfonie. Klatovští florbalisté zneškodnili jihočeské Štíry