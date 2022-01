Ve Sportovní hale Milana Prokeše v Lázních Kynžvart si chtěli zvýraznit bodový náskok na dosavadní třetí pozici za suverénní Tlučnou a béčkem karlovarských Hurikánů do 23 let. A to se jim nakonec povedlo. Klatovští přestříleli chebský výběr (7:5) i béčko FBC RAMOS Rokycany (13:8).