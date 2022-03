Klatovské divadlo tleskalo sportovcům, starosta zavzpomínal na Emila Kintzla

„V úvodním zápase proti Sokolovu nás ve dvou třetinách trápilo užší hřiště a nerovnost povrchu. Hráli jsme tak, jako bychom měli svázané ruce. Naštěstí nás v bráně podržel výborný David Vácha, naopak gólman soupeře měl několik smolných situací, které vedly ke vstřelení branek. Sice jsme vyhráli 8:3, ale vítězství tak vysokým rozdílem nikterak neodpovídalo předvedené hře,“ zůstal kritický trenér klatovských juniorů Martin Klán.

Z archivu: Sport Club Klatovy (bíločervené dresy) ve 2. lize juniorů válí.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Ve druhém zápase proti Gorilám Plzeň se jednalo spíše o exhibiční utkání, jelikož soupeř se šetřil na nedělní první ligu dorostenců a zdaleka nebyl v nejsilnější sestavě. Zápas asi nemá cenu více komentovat. Dodám jen, že je potřeba hrát až do konce a ani za stavu 16:1 nemusíme dostávat zbytečné góly. Jako se to stalo právě v tomto utkání. Gratuluji Štěpánu Žežulovi za premiérový zářez a příspěvek do kasy,“ doplnil mladý trenér klatovských juniorů.

Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 8:3

Třetiny: 1:1, 3:1, 4:1. Branky a nahrávky: 11. K. Hájek (Š. Žežula), 20. A. Žežula (M. Hájek), 27. L. Joachimsthaler, 30. A. Žežula (Chod), 35. A. Žežula (Chod), 38. Žežula, 39. L. Joachimsthaler (Vácha), 44. A. Žežula (L. Joachimsthaler) – 10. Hedar (Kaňka), 27. Majkus, 37. Troller (Hedar). Rozhodčí: Moravec, Lejba. Vyloučení: 4:2. Využití přesilových her: 2:0. Hala: Area D, Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Vácha – Hais, Š. Žežula, Bastl, Chod, Beran, L. Joachimsthaler, A. Žežula, K. Hájek, M. Hájek. Trenér: Martin Klán.



Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň 16:3

Třetiny: 8:0, 3:1, 5:2. Branky a nahrávky: 2. L. Joachimsthaler (A. Žežula), 8. A. Žežula (Hrubý), 9. K. Hájek (Beran), 10. Hrubý (L. Joachimsthaler), 11. Hrubý, 12. Bastl (Hais), 13. Hrubý (L. Joachimsthaler), 19. Š. Žežula (A. Žežula), 27. Chod, 29. Š. Žežula (L. Joachimsthaler), 31. A. Žežula (Hrubý), 32. Hrubý (A. Žežula), 35. Š. Žežula (A. Žežula), 36. Hrubý (A. Žežula) – 24. Schober (Hranáč), 39. Kmoch, 45. Šrámek (Čech). Rozhodčí: Lejba, Lauda. Vyloučení: 0:1. Využití přesilových her: 1:0. Hala: Area D, Plzeň. Sestava Sport Clubu Klatovy: Vácha – Hais, Š. Žežula, Bastl, Chod, Beran, L. Joachimsthaler, A. Žežula, K. Hájek, M. Hájek. Trenér: Martin Klán.

Stolní tenistky skončily šesté. Jsme spokojené, říká vedoucí klatovského týmu