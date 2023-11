Florbalisté Sport Clubu Klatovy mají za sebou první polovinu základní části letošního ročníku divizní skupiny B, ve které jsou po loňském postupu z nejvyšší regionální soutěže nováčkem. Svěřenci trenéra Martina Klána vybojovali z jedenácti zápasů devět bodů. Vyhráli tedy jen třikrát, ale i tak jsou ve dvanáctičlenné tabulce aktuálně devátí.

Sport Club Klatovy (černé dresy). | Foto: Jindřich Schovanec

„Pro nás pro všechny je toho dost nového. Jsou tady kluci, kteří sice s celostátní soutěží nějaké zkušenosti mají, ale pouze s tou mládežnickou, a dospělý florbal si teprve oťukávají. Pro ostatní kluky je to úplná premiéra," říká klatovský trenér Martin Klán. „Máme převážně mladý tým, zvládli jsme do kádru zapojit i dva juniory, za což jsem velice vděčný, a značí to mnoho pozitiv do budoucí práce," má jasno mladý kouč florbalových Klatov, jehož tým čekal na první vítězství až do 14. října, kdy na domácí půdě přehrál béčko českobudějovických Štírů (10:5). Pak přišly další dva tříbodové úspěchy v Jindřichově Hradci a Kaplici. Oba mače navíc Západočeši zvládli v grandiózním stylu (9:2 a 8:2).

„Po prvním vyhraném zápase z nás spadlo obrovské břímě. Velká úleva, ten pocit, kteří kluci po zápase se Štíry měli, se nedá moc popsat. V následném utkání se nám na to podařilo navázat, což bylo důležité pro morálku v kabině. Současně se zvládly srovnat formace," pochvaloval si Martin Klán.

Sport Club Klatovy.Zdroj: Jindřich Schovanec

V posledních dvou zápasech ale Klatovy opět nebodovaly, když podlehly favorizovaným Gorilám z Plzně (4:11) i Dačícím (6:7), i když na jejich půdě padly velmi smolně. „Zápas v Dolní Cerekvi s Dačicemi je pro nás takovým černým puntíkem. Utkání nám ukázalo, že druhá polovina sezony nebude vůbec jednoduchá a my si to budeme muset všechno zasloužit," ví trenér Klán.

Nejbližší utkání, jimž odstartují druhou půlku divizního ročníku 2023/2024 sehrají klatovští florbalisté v neděli od 18 hodin v hale TJ Lokomotiva České Budějovice s domácím SK Meťák. První vzájemné utkání skončilo v Klatovech výhrou Jihočechů 8:6, a to i přesto, že domácí vedli v zápase už 5:2.

