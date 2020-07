Dostat se až do finále? Nečekaly jsme to, přiznala Šárka Ježdíková

Jejím hlavním úkolem na turnaji bylo tvrdit muziku v obraně. Když se ale kapitánka klatovských florbalistek do čtrnácti let Šárka Ježdíková vydala na útočnou polovinu, bylo to pro soupeře vždycky velice nebezpečné.

PG 2020 - Šárka Ježdíková | Foto: Deník / Martin Mangl

Ve finále Prague Games 2020 proti Chodovu vstřelila dvě branky, ale ani její trefy na zlato bohužel nestačily. „Byl to velice těžký zápas, který rozhodla kanonýrka Chodova Niky Skoková. Má famózní techniku, dala nám pět branek,“ uvedla po finálovém zápase Ježdíková. „Celkově ale jsme velmi spokojené. Nečekaly jsme, že bychom se mohly na Prague Games dostat až do finále. Za druhé místo jsme moc rády a pořádně to ještě oslavíme,“ doplnila kapitánka Klatov. Holky, děkujeme! Spanilá jízda klatovských bojovnic skončila senzačním stříbrem Přečíst článek › Bitvu o zlato hodnotila také Nikola Skoková z Chodova – autorka pěti finálových branek a nejproduktivnější hráčka celého turnaje. „Vyšel nám úvod, což jsme nečekaly, ale pak se asi projevila únava. Závěr prvního poločasu ani úvod druhého dějství nám totiž moc nevyšel. Když soupeřky snížily na 5:6, nakoplo nás to zpátky do sedla. A nakonec jsme vyhrály. Je to pro nás úspěch a nová zkušenost,“ komentovala Skoková.

