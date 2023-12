Mladší žáci a florbalisté z přípravky oddílu ze Sušice FbC Otavské Vydry odehráli další dílčí turnaj letošní sezony. Obě kategorie vyrazily se svými trenéry i rodiči do Plzně, konkrétně do haly Slavia VŠ Plzeň na Borech. Jak už bývá pravidlem, o výsledky v jejich zápasech opět nešlo. Důležité bylo další nasátí cenných zkušeností, atmosféry i utužování kolektivu.

Mladí florbalisté FbC Otavské Vydry na turnaji v Plzni. | Foto: FbC Otavské Vydry

„Je paráda, že přípravka zatím odjezdila všechny turnaje, navíc se do týmu neustále zapojují noví a noví špunti. Děti se snaží, baví je hrát a to je to, o co tu především jde," pochvaluje si trenér Otavskýh Vyder Josef Mrzena, který zhodnotil i turnaj mladších žáků. „Kluci bojovali, nic nevypustili, navíc se postupně tvoří jádro týmu, které víceméně pravidelně jezdí a jeho hra se zlepšuje. Super je přetlak v brance a pro nás příjemné dilema, koho vzít. Rodiče fandící na tribuně byli opět skvělí," kvitoval i přínos největších fanoušků.

