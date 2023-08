Zdá se, že mohutné posilování nekončí. Florbalový oddíl Sport Clubu Klatovy, který se připravuje na nováčkovský ročník mezi divizní elitou, a o víkendu ho čeká úvodní kolo Poháru Českého florbalu v jihočeské Soběslavi, ohlásil ve čtvrtek dopoledne další novou akvizici.

Martin Benda je šestou posilou Sport Clubu Klatovy. | Foto: Florbal Klatovy

Do Klatov míří devatenáctiletý urostlý obránce Martin Benda, který na západ přichází nejprve na hostování, a poté na střídavý start z týmu FBŠ Slavia Plzeň.

„Do Klatov mě přivádí hlavně známé tváře jako jsou Lukáš Netrh, nebo Matyáš Moller, ale také suprová parta kluků," prozradil Martin Benda s tím, že ho láká zahrát si také divizi, ve které má jedinečnou možnost posbírat řadu nových (a velmi cenných) zkušeností. Benda zároveň kvituje, že nejde do zcela neznámého prostředí. „Cítím se v Klatovech jako doma, většinu kluků znám jako soupeře z ligy, nebo také jako spoluhráče z různých turnajů."

S klatovským týmem chce být v divizi co nejvýše. „Rád bych, abychom se v divizi umístili v horních příčkách tabulky a následně hráli play up," přeje si devatenáctiletý Martin Benda, jenž by týmu rád pomohl díky svým přednostem.

Martin Benda v dresu FBŠ Slavia Plzeň.Zdroj: Florbal Klatovy

Chce se prezentovat sílou na balonku, převahou v osobních soubojích, technikou, přehledem na place a v neposlední řadě také potřebným prvkem kreativity. „V Klatovech bych chtěl zkrátka nejvíce pomoci v tom, v čem jsem dobrý. A samozřejmě vyhrávat co nejvíce zápasů," dodává Martin Benda.

Florbalista Martin Benda (19 let)

Sport jej uhranul už od malička. „Převážně mě k němu táhli rodiče, kterým za to moc děkuji. Už od tří let jsem docházel na tréninky hokeje v HC Škoda Plzeň, za který jsem hrál až do svých devíti let. Mezitím jsem dělal několik dalších sportů jako jsou tenis, fotbal, ale také závodní plavání, které mi tedy nikdo moc nešlo," pousmál se. V šesti letech Benda začal na základní škole chodit do florbalového kroužku, který tehdy vedl Milan Bejček. Později pod ním mladík začal trénovat i v plzeňské Slavii, ve které je vlastně doteď.

