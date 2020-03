Velká škoda zejména pro dívčí výběry dorostenek a juniorek Sport Clubu Klatovy, které v letošní sezoně hostovaly v druholigových soutěžích společných regionů Praha a střední Čechy.

Pošumavská družstva vedená trenérem Janem Hořkým ve velké konkurenci týmů s mnohem většími členskými základnami dominovala. Drtila jednoho soupeře za druhým a tabulky obou soutěží s velkým náskokem opanovala. Nyní nastal čas bilancování a ohlédnutí se za úspěšnou sezonou v podání mladého trenéra Jana Hořkého. A věřte, že bylo o čem mluvit.

Jako hlavní trenér jste letos vedl dorostenky i juniorky Klatov ve druhé lize oblasti Prahy a Středočeského kraje. Můžete čtenářům prozradit, proč tyto dva výběry hrály soutěž v jiném regionu?

Pro Prahu a střední Čechy jsme se rozhodli, protože v našem regionu bohužel nejsou soutěže pro tyto věkové kategorie a také protože jsme doufali ve větší kvalitu soutěže, náročnější zápasy a tedy další posun dívčího florbalu v Klatovech.

S jakými cíli jste šli do obou soutěží?

Většina lidí nám asi moc nevěřila. Já osobně jsem šel do sezony s tím, že můžeme hrát o vršek obou soutěží, což se mi nakonec potvrdilo (usmívá se). Dalšími, tentokrát ryze rozvojovými cíli bylo nabrat nové dívky, začlenit je do týmů, zaměřit se na herní činnosti děvčat a postupně je naučit osvojit si herní systémy. Samozřejmostí pro mě bylo, aby holky hra bavila a jezdily na turnaje a z turnajů s velkou radostí. Myslím, že mnoho cílů se podařilo splnit, z čehož mám fakt velkou radost.

Soutěž juniorek jste ovládli o 10 bodů, druhou ligu dorostenek dokonce o jedenáct. Jak jste s letošní sezonou, která nakonec byla předčasně ukončena, spokojený?

Musím říct, že až na drobnosti jsem byl velice spokojený. Hráli jsme pohledný a útočný florbal, který musel diváky bavit, soupeře asi už tolik ne (smích). Pro mě je pozitivní, že se nám dařilo kombinovat, hladově se tlačit do zakončení i dobře bránit. Mnoho dívek se za celou sezonu velice zlepšilo a posunulo, čímž šel nahoru i tým jako takový.

Pokud sečteme vaše počínání v obou soutěžích, z 32 zápasů jste jich hned 27 vyhráli, třikrát remizovali a pouze dvakrát odcházeli ze hřiště jako poražení. Dalo by se říct, že jste oběma soutěžím kralovali. Neměli jste téměř žádné slabé chvilky…

To asi ne, výkyvy jsem během sezony nezaznamenal. Jasně, občas se některé kolo povedlo více, jiné zase méně, ale jinak to bylo výborné. Někdy nás trápila zranění či výpadky klíčových hráček, ale pozitivní bylo, že je i další holky dokázaly zastoupit a využily naskytnuté šance ukázat se. Z toho mám vážně velikou radost.

Netroufli byste si i na vyšší soutěž? Chápu, že holky asi bavilo vyhrávat, ale z hlediska osobního rozvoje to možná nikam nevedlo…

Co se týče hry a individuálních kvalit děvčat, tak bychom si asi troufli, ale problém vidím v úzké základně napříč kategoriemi, kdy i letos v méně náročných soutěžích jsme někdy na zápasy jeli v okleštěné sestavě. Je to podle mě škoda, protože většina holek by si zasloužila za svůj přístup k florbalu to, aby hrály lepší soutěže i za sebe bych jim to i moc přál. Ale uvidíme, co se podaří do další sezony a důležité také bude, aby holky dál hrály a bavily se tímto krásným sportem, který je v současné době sice na vzestupu, ale stále v ústraní ostatních odvětví.

Tím, že jste hráli dvě soutěže až v Praze či jiných městech Středočeského kraje, rapidně naskakovaly také finanční náklady. Jak náročné to pro vás bylo?

Sezona vyšla na vyšší částku, to je jasné. Zvedli jsme členské příspěvky. Jinak samotné cestování k zápasům pro holky díky studentským slevám až tolik náročné nebylo. Pro mě jako pracujícího už ano (směje se). Pokud ale pominu finance, tak občas to bylo náročnější skloubit po časové stránce, ale naštěstí až na jednu událost se letošek v tomto směru zvládl.

Které hráčky byly stěžejní pro oba výběry? Byl někdo, kdo vyloženě vynikal?

Nerad někoho jmenuji, přece jen hrajeme jako tým, ale v obou kategoriích bylo dost hráček, které tým táhly. Zmíním Valerii Mídovou, Pavlínu Markovou, které vynikaly v obraně. Stejně údernou dvojku vpředu zase vytvořily Eliška Mídová s Andreou Žižkovou. Důležitým vůdcem a dříčem byla Daniela Lorencová. Jak už jsem ale řekl, každá hráčka bylo důležitým členem týmu. Co bych však chtěl vyzdvihnout, tak to byl přínos starších žákyň pod vedením kolegy Radka Mašáta, které byly rovněž oporami a v některých zápasech nám opravdu hodně pomohly.

Jaké vlastně bylo porážet týmy s mnohem větší členskou základnou? Mám na mysli pražskou Spartu, Bohemians, Jižní Město…

Porážet zavedené a větší kluby bylo samozřejmě moc příjemné. Nicméně nám to ukázalo, jak moc malý klub jsme. Na druhou stranu to byl důkaz, že i v malém klubu se dají dělat velké věci.

Máte nějaké odezvy na své výkony z řad jiných týmů?

Na začátku sezony se na nás většina týmů dívala jako na nějaké zjevení z venkova. Postupně jsem se ale setkal s pozitivními reakcemi. A to hlavně na herní styl, kterým jsme se prezentovali. Myslím si, že jsme byli pro většinu týmů nepříjemným soupeřem a překvapením. A myslím, že jsme částečně překvapili nejen sami sebe, ale i lidi v klubu a okolí.

Jak moc vás mrzí, že letošní sezona byla z důvodu pandemie útočícího viru z Číny předčasně ukončena?

Mě osobně to mrzí moc. Chtěl jsem holkám v závěru poděkovat, udělat nějaké překvapení. Ale zdraví je na prvním místě a nám nezbývá nic jiného, než se podřídit.

Co vás čeká v příští sezoně?

Zatím nevíme. Musíme si s děvčaty sednout a říct si, co bude dál. Musíme vyřešit, kdo bude odcházet jinam či končit. Čeká nás tedy spousta práce, ale mým osobním snem je mít v Klatovech družstvo žen. Tím vším se ale budeme zabývat až později. Na přelomu dubna a května.

Chtěl byste závěrem někomu za letošní velmi úspěšnou sezonu poděkovat?

Na prvním místě chci poděkovat holkám za skvělou sezonu a reprezentaci klubu, která je jen vyvrcholením a další etapou v klatovském dívčím florbale. Velký dík patří samozřejmě také našemu oddílu, městu Klatovy a rodičům za podporu.