Florbalový oddíl klatovského Sport Clubu minulý týden potvrdil první posilu do nadcházejícího ročníku divize, kterou si Západočeši zahrají vůbec poprvé v historii. A ve středu ráno vedení klubu fanouškům oznámilo druhou novou tvář. Na roční hostování do Klatov přichází mladík, který tam kdysi už působil - Matyáš Moller z FBŠ Slavia Plzeň.

„Jsem zvědavý, jak se tým obohacený o několik posil popere s celostátní soutěží, když po několika letech práce dosáhl vytouženého cíle - postupu do divize," uvedl Moller po svém příchodu a vysvětluje, jak ho Klatovy ´ulovily´.

„Zpátky do Klatov mě zavála nová pracovní příležitost, se kterou bych nestíhal dojíždění do Plzně. A po změně trenérského vedení a postupu Klatov do divize byl můj návrat naprosto jasnou volbou. V Klatovech jsme se domluvili na ročním hostování," prozradil talentovaný dvacetiletý florbalista.

Matyáš Moller posílil divizní Sport Club Klatovy.Zdroj: FBŠ Slavia Plzeň

A co od svého (staro)nového angažmá očekává? „Skvělou partu, která má chuť se naučit nový systém a poprat se o přední příčky v celostátní soutěži," tvrdí a už netrpělivě vyhlíží první domácí zápas na palubovce, na které kdysi rozdával radost svým nezpochybnitelným florbalovým uměním.

„Na první zápas se těším moc, letní nucená pauza kvůli zranění je dlouhá. Já už vím, co od divize čekat, proto jsem zvědavý, jak se s tím jako tým popasujeme, navíc jako nováček soutěže. Zároveň doufám, že se zvedne i návštěvnost na zápasech. Divácká kulisa v Plzni byla neskutečná, a já doufám, že se povede fanouškům v Klatovech vytvořit podobnou," přeje si mladík Matyáš Moller.

