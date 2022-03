Z archivu: Mladší žákyně Sport Club Klatovy (hráčky v červenobílých dresech) - elévové FBC Rokycany 11:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Druhé utkání dne proti Tachovu bylo o poznání vyrovnanější, ale Sport Club byl nakonec opět úspěšný. „Začali jsme laxně a brzy prohrávali o jednu branku. Pak se na delší čas zaseklo skóre na stavu 2:2. Přetahování o výsledek trvalo téměř až do konce zápasu, kdy jsme výsledek překlopili na svoji stranu a zvítězili 5:2,“ mohl být spokojený kouč Klatov. „Třetí zápas proti TJ Tlučné nám ukázal, kde má náš tým ještě mezery. Soupeř byl velmi houževnatý, o všechny míčky sváděl souboje a zaslouženě zvítězil 5:1,“ komentoval dále Radek Mašát.

Konec dobrý, všechno dobré. Po porážce s velmi silným protivníkem si klatovské florbalistky spravily chuť, když deklasovaly druhý tým domácí Tlučné 11:2. Nutno však dodat, že vítězství proti Open Teamu se nepočítalo do tabulky Plzeňské ligy elévů. „Poslední utkání jsme sehráli proti druhému týmu Tlučné, body z tohoto utkání se ovšem nepočítaly do tabulky. Zvítězili jsme 11:2 a vyzkoušeli některé souhry do dalších utkání,“ kvitoval trenér florbalistek.

„Celkově lze turnaj hodnotit jako povedený, z možných devíti bodů vezeme pouze šest a zůstáváme na čtvrtém místě tabulky. Přidáme-li více odhodlání bude to příště jistě lepší. Díky všem holkám i rodičům,“ doplnil Mašát.

