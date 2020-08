Florbalisté klatovského Sport Clubu se ve sportovní hale v Hořovicích zúčastnili úvodního kola Poháru Českého florbalu. V pětičlenné skupině F bojovali dva dny s domácími červenými Draky, teplickým Dynamem, Sokolovem a týmem FBC Barracudas Slaný.

Florbalisté Klatov (na archivním snímku hráči v červenobílých dresech) do druhého kola poháru nepostoupili. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Západočeši v Hořovicích sice získali pouze jediný bod a do další fáze soutěže nepostoupili, ale to trenérovi Klatov Janu Polomisovi příliš nevadilo. „Dále nepostupujeme, ale to nás nijak netíží. Pro nás to byly první přípravné zápasy a jsem rád, že jsme na poháru odjeli kompletně s patnácti hráči do pole a dvěma gólmany.“